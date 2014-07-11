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۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۶:۲۴

تبدیل 80 هکتار از رود دره های پایتخت به فضای سبز

تبدیل 80 هکتار از رود دره های پایتخت به فضای سبز

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با بیان اینکه ساماندهی رود دره های پایتخت با جدیت دنبال می شود گفت: تا پایان سال 80 هکتار از رود دره های شهر از جمله رود دره های کن، اوین و درکه به فضاهای سبز تبدیل می شوند.

مجتبی عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت تا کنون در حدود 159 هکتار از هشت رود دره شهر تهران ساماندهی و تبدیل به فضای سبز عمومی شده است.

وی ادامه داد: رود دره های تهران باید به محلی برای نشاط مردم تبدیل شوند و از این رو باید با تمام ابزارها از رود دره های موجود شهر حفاظت و نسبت به ساماندهی آنها اقدام کرد.

عبدالهی تصریح کرد: ساماندهی رود دره های تهران و ایجاد فضاهای سبز آنها، با هدف حفظ طبیعت، توسعه تفرجگاه‌های شهری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز صورت می گیرد که تاکنون شاهد رضایتمندی شهروندان از ساماندهی این رود دره ها بوده ایم.

وی با بیان اینکه ساماندهی تمامی رود دره های شهر در دستور کار قرار دارد گفت: تبدیل مکانهای جرم خیز و فاقد امنیت به مکان‌های سالم و با نشاط برای جوانان، از مزایای احداث بوستان‌ها در روددره‌هاست و در واقع با ساماندهی رود دره های تهران، این مکان ها از تهدید به فرصت تبدیل می شوند. 

کد مطلب 2328053

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