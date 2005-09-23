اميل لحود با استعفاي خود مخالفت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، رئيس جمهوري لبنان درخواست سنيوره براي استعفاي خود را رد كرد و تصريح كرد هيچ توجيهي براي ارائه استعفا وجود ندارد و تا پايان دوران ماموريتش به مسئوليت هاي خود عمل خواهد كرد.



سنيوره در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست آمريكا استعفاي اميل لحود را خواستار شده بود و گفته بود: لحود از سوي سوريه بر لبنان تحميل شد و اكثر لبناني ها از جمله طيف مسيحيان با رياست وي مخالف هستند.

سنيوره افزود: به اعتقاد من پس از متهم شدن چهار مسئول امنيتي سابق اكنون زمان استعفاي لحود فرا رسيده است.



وي درعين حال گفت در جايگاهي نيست كه بخواهد نظرش را بر لحود تحميل كند و باعث ناراحتي مسيحيان لبنان شوم ولي بر اساس قانون اساسي همچنان همكاري با لحود لازم است هرچند نحوه تفكر من و تصميم گيري وي تفاوت دارد.



دفتر رئيس جمهوري لبنان در واكنش به اظهارات سنيوره در بيانيه اي اعلام كرد برخي اظهارات سنيوره با مواضع گذشته وي تعارض دارد.



در اين بيانيه تاكيد شده است كه استعفاي رئيس جمهوري دلايل وراهكار مشخصي در قانون اساسي دارد .

