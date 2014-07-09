یک میلیون و 700 هزار تن انواع محصولات کشاورزی در گیلان فرآوری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شعبان نژاد ظهر چهارشنبه در نشست با کارشناسان حوزه صنایع کشاورزی استان افزود: علاوه بر این مجوز فرآوری سه میلیون تن انواع محصولات کشاورزی اعم از داخل و خارج استان از سوی این سازمان صادر شده است.

وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر یک میلیون و 700 هزار تن انواع محصولات کشاورزی در استان فرآوری می شود، گفت: از این میزان یک میلیون و 100 هزار تن شلتوک برنج و بقیه مربوط به سایر محصولات کشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: توجه به چگونگی نگهداری و مراحل تبدیل و تکمیل فرآوری محصولات کشاورزی به صورت فرآورده های قابل مصرف و با کیفیت خوب دارای ضرورت و اهمیت خاصی است.

وی افزود: چنانچه فناوری پس از تولید در رابطه با جمع آوری، عمل آوری، تبدیل، تکمیل و نگهداری محصولات کشاورزی مورد توجه نباشد مقدار متنابهی از محصولات دامی و گیاهی از بین خواهد رفت و یا با کیفیت مناسب و در زمان مناسب عرضه نخواهد شد.

شعبان نژاد تاکید کرد: در ضمن امروزه مدیریت استفاده از ضایعات کشاورزی و صنایع تبدیلی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و سرمایه گذاری مناسب و همچنین استفاده از فناوری های نوین بسیار مورد توجه جوامع پیشرفته قرار گرفته است.

وی گفت: صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی نقش و تاثیر بسیاری از ابعاد مختلف در این بخش داشته و دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان افزود: افزایش ارزش افزوده، توسعه صادرات، کاهش ضایعات و همینطور کاهش ریسک در بخش کشاورزی از عمده‌ ترین فوائد توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در این بخش است.

وی تصریح کرد: توسعه و حمایت از این صنایع می‌ تواند نقش حیاتی در توسعه بخش کشاورزی دارد.

شعبان نژاد یادآورشد: نقش و اهمیت صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در راستای نگهداری و فرآوری مناسب و جلوگیری از ضایعات برای توسعه این بخش کاملا آشکار می‌ شود.