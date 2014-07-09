به گزارش خبرنگار مهر، رییس سازمان صنعت و معدن البرز به همراه فرماندار ساوجبلاغ صبح چهارشنبه از پارک علم و فناوری البرز و مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی واقع در کمالشهر کرج بازدید کردند.

ابوالقاسم پالیزگر فرماندار ساوجبلاغ در این باره اظهار داشت: توجه به مراکز دانش بنیان و فن آور که به تولید علم و فن آوری می پردازند مورد توجهات ویژه مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید است.

تبدیل ایده های دانش بنیان یکی از اهداف پارک علم و فناوری است

وی اعلام کرد: پارک علم و فن آوری البرز دارای امکانات و توانمندی های بلقوه و بلفعل فراوانی است که می بایست با مساعدت همه مسئولان زمینه های شکوفایی و جذب و کشف افراد حقیقی و حقوقی تولید کننده دانش و فن را فراهم آورد.

پالیزگر در ادامه تصریح کرد: برای حل مشکلات و نیازهای مربوط به پارک علم و فناوری البرز و مجتمع تحقیقاتی در تمام زمینه ها تا حد امکان مساعدت می کنیم و امیدواریم بتوانیم با همکاری متقابل به افق روشنی در جهت شکوفایی بیش از پیش این مرکز برسیم.



در ادامه عطاء الله ربانی رییس پارک علم و فتاوری البرز بیان کرد: برای آشنايي و پيشبرد انجام همکاری های متقابل و نیز بررسی و حل مشکلات جاری منطقه از پارک علم و فناوری البرز و مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی همکاری مسئولان البرزی از اهمیت زیادی برخوردار است.

ربانی یادآور شد: یکی از مهمترین اهداف پارک علم و فناوری و مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی تبدیل ایده های دانش بنیان و فن آور به محصولات است که این موضوع قدمی عظیم در جهت رشد اقتصاد کشور محسوب می شود.

استقرار واحد تحقیقاتی فارم حیوانات آزمایشگاهی پژوهشکده رویان در پارک علم و فناوری البرز

این مسئول اضافه کرد: این دو مجتمع دارای پتانسیل های بالایی در زمینه تولید دانش و فن دارند که ار آن جمله می توان به استقرار و فعالیت پژوهشکده رویان و توسعه صنایع شیمی اشاره کرد.

وی افزود: استقرار پژوهشکده رویان "واحد تحقیقاتی فارم حیوانات آزمایشگاهی" در مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی یکی از افتخارات البرز به شمار رود.

رئیس پارک علم و فناوری البرز گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده تلاش می‌شود تا پایان سال جاری 30 شرکت دانش‌بنیان و فناور در این پارک پذیرش و مستقر شوند و امیدواریم حرکت نو و فن آور در راستای تولید دانش فنی و دانش بنیان را در سطح استان انجام دهیم.

در پایان رامین ربیعی معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز گفت: حضور پارک البرز و مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی با توجه به پتانسیل هایی که دارند افتخاری برای این استان به شمار می روند و نقش جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری البرز برای شکوفایی استعداد ها و توانمندی های این استان در راستای تولید علم و فن و تجاری سازی آنها و به تبع آن شکوفایی اقتصاد بسیار مهم و حیاتی است.

گفتنی است؛ مسئولان حاضر در این بازدید در جریان آخرین دستاوردها و توانمندی های این مجتمع علمی و تحقیقاتی قرار گرفتند.



