آژانس بين المللي انرژي اتمي: مواد هسته اي در عراق تبديل به تسليحات هسته اي نشده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، آژانس بين المللي انرژي اتمي در بيانيه اي كه جمعه در وين منتشر كرد، آورده است : بازرسان ديده بان هسته اي سازمان ملل پس از بازرسي از عراق دريافته اند هيچ نشانه اي مبني بر اينكه مواد هسته اي در عراق در فعاليت هاي ممنوعه اظهار نشده استفاده شده باشد، وجود ندارد.

در ادامه اين بيانيه كه ادعاي آمريكا درباره وجود تسليحات هسته اي در عراق را رد مي كند، آمده است : اين مواد يعني اورانيوم طبيعي و اورانيوم كم غني شده در مجموعه طويسه در جنوب بغداد نگهداري مي شوند. اما بازرسان هيچ نشانه اي مبني بر اينكه مواد مذكور در فعاليت هاي ممنوعه تبديل به مواد ديگري از جمله اورانيوم زياد غني شده، شده باشد، وجود ندارد.

بازرسان آژانس با همكاري نيروهاي ائتلاف حاضر در عراق به يك بازرسي دو روزه از اين كشور پرداخته اند.

گفتني است آمريكا با بهانه قرار دادن وجود سلاح هاي كشتار جمعي در عراق به اشغال اين كشور پرداخت و تعداد زيادي از مردم اين كشور را كشته و شمار زيادي را بي خانمان كرد.

تاكنون سازمان هاي بين المللي بارها اعلام كردند كه در عراق سلاح كشتار جمعي و يا سلاح اتمي وجود نداشته است.