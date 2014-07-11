شناخت عارضه "ابهام جنسی" در نوزادان/ درمانهای جراحی اختلال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرتال جراحان ایران، دکتر علیرضا سینا جراح کلیه و مجاری ادراری، ابهام جنسی را عارضهای دانست که به ندرت در کودکان دیده میشود.
وی، وجود چنین عارضهای را مسبب ایجاد استرس فراوان در خانوادههایی که صاحب چنین کودکانی میشوند، دانست.
این فلوشیپ تخصصی اورولوژی کودکان و اختلالات ادراری مادرزادی، از جمله مشکلاتی را که خانوادههای این نوزادان درگیر آن میشوند از معرفی جنسیت نوزاد خود به دیگران تا نامگذاری برای او عنوان کرد و اظهار داشت: وظیفه جراح این است که تکلیف نوزاد را مشخص کند تا از این طریق استرس خانواده هم کم شود چرا که با مشخص شدن جنسیت نوزاد، فشار روانی از روی خانواده برداشته میشود و پس از آن میتوان کارهای ترمیمی بعدی را به مرور انجام داد.
سینا با بیان این نکته که اختلال جنسی را مجموعهای از بیماریهایی دانست که میتوانند منجر به ابهام جنسی شوند نظیر برخی عوامل ژنتیکی، تأثیر عوامل هورمونی، مواد شیمیایی و برخی داروها در دوران بارداری مادر و...
وی همچنین اظهار داشت: به این دلیل که ابهام جنسی در نوزادان بیماری شایعی نیست، اطلاعات اپیدمیولوژیک دقیقی هم در این زمینه وجود ندارد.
سینا پیرامون درمانهای جراحی این اختلال گفت: از طریق ارزیابیهایی که در نوزاد انجام میگیرد، این نتیجه به دست میآید که با عمل جراحی، نوزادی که دچار اختلال ابهام جنسی است باید به سمت مذکر یا مؤنث بودن پیش برود. بنابراین روشهای جراحی با یکدیگر متفاوت هستند و بر حسب تصمیمی که گرفته شود ممکن است طی یک یا چند عمل جراحی، نوزاد به سمت عملی برود که تصمیم گرفته شده در آن جنس، ثابت بماند.
وی، به همین دلیل این جراحیها را جراحیهای ترمیمی برشمرد که دانش جراحی پلاستیک هم در آنها ضروری است و جراح باید در این زمینه آموزشهای لازم را دیده باشد. بنابراین، جراحی باید این کار را انجام دهد که سالهای سال در این زمینه کار کرده باشد.
این جراح و متخصص کودکان برای تعیین جنسیت نوزادانی که با مشکل ابهام جنسی روبرو هستند، چند سطح را قائل شد. یکی سطح ژنتیکی است که در این سطح از طریق آزمایش کروموزومی باید مشخص شود که نوزاد مذکر است یا مؤنث و یا از برخی ناهنجاریهای کروموزومی مادرزادی برخوردار است یا خیر؟
وی سطح دیگر تعیین جنسیت را تعیین غده جنسی نوزاد دانست، اینکه نوزاد بیضه دارد یا تخمدان.
این متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری با بیان این مطلب که گاهی معاینههای پزشکی کمککننده است، اظهار داشت: در برخی مواقع بیضهها پایین آمده و در کیسهی بیضه قرار میگیرند در صورتی که تخمدانها نزول پیدا نمیکنند و از شکم پایین نمیآیند ضمن اینکه اگر بافت غدهی جنسی از درون شکم پایین نیامده باشد، همواره این ابهام وجود دارد که این بافت، تخمدان است یا بیضه؟
سینا بحث دیگر در ابهام جنسی کودکان را ظاهر دستگاه تناسلی دانست که ممکن است ظاهری بینابینی داشته باشد و مجرای ادرار به جای اینکه به نوک آلت تناسلی ختم شود، به پایینتر باز شود که به آن "هیپوسپادیاس" گفته میشود که نوعی ناهنجاری مادرزادی است و در آن مجرای ادرار پایینتر از حالت عادی باز میشود و هر چه قدر پایینتر باشد به وضعیت مؤنث نزدیکتر است.
وی با بیان این مطلب که تعیین جنسیت در نوزادی که ابهام جنسی دارد تنها توسط یک اورولوژیست انجام نمیگیرد اظهار داشت: تعیین جنسیت، کاری گروهی است که متخصص ژنتیک و فوق تخصص غدد اطفال و اورولوژیست کودکان در این زمینه با یکدیگر همکاری میکنند.
سینا، درمان برخی حالات ابهام جنسی را اورژانسی دانست چرا که نوزاد ممکن است به دلیل اشکالاتی که در الکترولیتهای بدن یعنی مقدار سدیم و پتاسیم ایجاد شده دچار تشنج شود. به اعتقاد وی همهی موارد ابهام جنسیتی باید از طریق آزمایشهای خونی خیلی زود تشخیص و درمان شود.
به اعتقاد وی، زمانی که مشخص شد نوزاد پسر است میتوان به تدریج کارهای ترمیمی را برای او که شامل پایین آوردن بیضهها، ترمیم مجاری ادرار و بازسازی آلت تناسلی است انجام داد. اما اگر تشخیص داده شد که نوزاد دختر است چنانچه زوائدی در بخش آلت تناسلی وجود داشته باشد مثل اینکه آلت او بیش از حد رشد داشته باشد، باید آن زائده را برداشت و دستگاه تناسلی را از طریق جراحی به حالت دخترانه نزدیک کرد.
سینا اظهار داشت: به این نحو از طریق جراحیهایی که در چند ماهه اول عمر انجام داده میشود، میتوان به نحو زیادی به لحاظ ظاهری، شکل دستگاه تناسلی این نوزادان را بهبود ببخشید.
وی اما به این نکته هم اشاره کرد که مسئله باروری همیشه در این افراد مطرح است و این امکان وجود دارد که این کودکان در آینده نابارور باشند.
سینا تصریح کرد: برخی از انواع ابهام جنسی بر باروری در آینده تأثیر چندانی ندارند اما برخی از انواع به خصوص انواعی که زمینههای ژنتیک دارند، ممکن است سبب ایجاد اشکالاتی در آینده باروری شوند اما نیازی نیست که از همین الان بخواهیم در خانواده نوزاد برای آینده او استرس ایجاد کنیم به این دلیل که با روشهای لقاح مصنوعی و استفاده از روشهای کمکی برای لقاح در تعدادی زیادی از افرادی که با ابهام جنسی به دنیا آمدهاند میتوان باروری را به صورت مصنوعی ایجاد کرد.
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