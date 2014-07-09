شیوه و نحوه راه اندازی خانه احزاب نقطه اختلاف با دولت است

مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش و همکاری احزاب با دولت در راستای راه اندازی خانه احزاب در کشور اظهار داشت: خانه احزابی که از دل مجموعه احزاب به وجود بیاید موجب تقویت و ساماندهی احزاب خواهد شد.

وی افزود: کسانی که مخالف راه اندازی خانه احزاب هستند در واقع در جریان دلایل تاسیس این خانه از ابتدا نبوده اند و اگر از تاثیرگذاری مثبت خانه احزاب در امور اجرایی و ساماندهی احزاب مختلف کشور با خبر باشند مطمئنا به راه اندازی این خانه نظر مثبت خواهند داشت.

رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با بیان اینکه دولت یازدهم باید تلاش بیشتری در راستای ایجاد خانه احزاب داشته باشد، گفت: تا کنون دو جلسه را با وزیر کشور درباره این موضوع داشته ایم که هر دو طرف بر راه اندازی این خانه تاکید داشته اند اما بحث و اختلاف در نحوه و شیوه راه اندازی است که پیرو همین موضوع نیز پیشنهاداتی به وزارت کشور داده شده و منتظر بررسی آن ها هستیم.