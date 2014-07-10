چالش داروسازان با دیوان عدالت/ عواقب برخورد سلبی با موضوع افزایش جمعیت

به گزارش خبرنگار مهر، ابطال مصوبه هیئت دولت از سوی دیوان عدالت اداری در ارتباط با افزایش تعرفه حق فنی داروخانه ها، با واکنش داروسازان، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی و... همراه بود بطوریکه همه منتقدان رای دیوان عدالت بر این عقیده اند که حق فنی، پولی است که در قبال ارائه خدمات به مردم دریافت می شود و کاملا قانونی است. دکتر رسول دیناروند معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو اظهارداشت: تعرفه حق فنی داروخانه ها مربوط به سال گذشته باطل نشده و دیوان عدالت اداری تنها افزایش 15 درصدی تعرفه امسال را باطل کرده است.

وی در واکنش به خبر ابطال حق فنی داروخانه ها، گفت: تعرفه حق فنی داروخانه ها که چهار سال گذشته توسط دیوان عدالت اداری و وزارت بهداشت به تصویب رسید و به داروخانه ها ابلاغ شد، ابطال نشده و داروخانه ها همچنان می توانند تعرفه در حدود 1300 تومانی را بابت نسخ دریافتی، به عنوان حق فنی از بیماران دریافت کنند.

دیناروند با اشاره به اینکه یک ماه گذشته در هیئت وزیران افزایش 15 درصدی تعرفه حق فنی مطرح و تصویب شد، افزود: رای دیوان عدالت اداری مربوط به ابطال این افزایش 15 درصدی است هرچند ما معتقدیم این رای دیوان اشتباه است. چون تعرفه حق فنی مبنای قانونی دارد و ابطال آن کار درستی نیست.

وی معتقد است که تعرفه حق فنی سال گذشته هر عددی که بوده باطل نشده و دیوان عدالت اداری تنها تعرفه امسال را باطل کرده است. داروخانه ها فعلا مجاز به اخذ تعرفه ای که 15 درصد افزایش یافته، نیستند.

تامبن واکسن حجاج

موضوع تامین واکسنهای مورد نیاز زائران خانه خدا، از جمله موضوعات چالش بر انگیز در سالهای اخیر بوده است بطوری که همواره موضوع کمبود این واکنسها برای حجاج مطرح بوده اما امسال دکتر حسام‌الدین مدنی مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر با اشاره به در پیش بودن مراسم معنوی و ربانی حج تمتع، می گوید با تمهیداتی که اندیشیده شده در تامین واکسنهای مورد نیاز حجاج هیچ مشکلی نداریم.

وی با بیان اینکه برای ۱۰۰هزار نفری که هر ساله عازم سفر حج هستند به اندازه کافی واکسن وجود دارد، می گوید: بیشتر واکسن‌های مننژیت از کشورهای آسیایی و اروپایی وارد می‌ شوند که از نظر کیفیت در سطح قابل قبول و مناسبی قرار دارند.

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی با بیان اینکه در تلاش هستیم تا سال آینده بتوانیم در تولید واکسن مننژیت به خودکفایی برسیم و دیگر نیازی به واردات این واکسن نداشته باشیم، افزود: بستر‌های لازم برای تحقق این مهم در حال فراهم شدن است و این امید می‌رود با حمایت‌های مسئولان در تولید واکسن مننژیت به خودکفایی دست پیدا کنیم.

کالبد شکافی بحران دارویی در کشور

کمبود و گرانی دارو در سال 91 و نیمه اول سال 92، شرایطی را رقم زد که از آن ایام به عنوان دوران "بحرانی دارویی" در کشور نام برده می شود. به عقیده کارشناسان و دست اندرکاران حوزه دارو، شاید یکی از مهمترین دلایل بروز چنین بحرانی، تصمیمات نادرست و عجولانه مدیریت وقت وزارت بهداشت بود که باعث شد داروهای مورد نیاز بیماران، کمیاب و گران شود. دکتر رسول دیناروند معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو که در دولت نهم نیز معاون غذا و داروی وزارت بهداشت بوده است، به خوبی از شرایط بازار دارویی کشور و مشکلات بیماران آگاه است.

وی معتقد است که یک اشتباه در مدیریت دارویی، باعث بروز بحران دارویی در کشور شد. در حالی که می شد با تصمیمات درست و منطقی، از بروز چنین بحرانی جلوگیری کرد.

رئیس سازمان غذا و دارو اظهارداشت: من اعتقاد دارم در هر دوره ای کسانی که مسئولیت دارند، با حداکثر تلاش و انرژی زحمت کشیده اند و تلاشهای آنها را هیچ کس نباید نادیده بگیرد و اگر هم گاهی اوقات صحبتی می شود، برای این نیست که خدمات کسانی که مسئولیت دارند، زیر سئوال برود و من نه چنین قصدی دارم و نه علاقه ای دارم. اما به نظر من یک اشتباهی در مدیریت تامین و تدارک دارو در کشور رخ داد که این اشتباه باعث بروز آن بحران شد.

دیناروند در توضیح این اشتباه مدیریتی گفت: بحرانی که برای کشور ایجاد شد، صدها قلم کمبود دارویی داشتیم که برخی از آنها غیرقابل جایگزین بودند و بعد از این کمبودهای شدید، در اوائل سال 92 داستان تغییر نرخ ارز پیش آمد که این هم دوباره باعث شد قیمت داروها به شدت افزایش پیدا کند و در نتیجه آن، فشار مضاعفی به مردم وارد شد.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت می توانست مدیریت کند که این اتفاق نیافتد. به نظر من، اشتباه تاریخی آن بود که اصرار وزارت بهداشت به این بود که باید ارز مرجع برای دارو بگیرد.

دیناروند معتقد است اگر چنین سیاست و راهکاری اجرا می شد، هم کمبودهای دارویی برطرف می شد و هم بیماران دچار تنش ناشی از افزایش قیمت دارو قرار نمی گرفتند.

عواقب برخورد سلبی با افزایش جمعیت و سن باروری

دکتر سید حسن هاشمی و‌زیر بهداشت با اشاره به طرح افزایش نرخ باروری که مجلـس کلیــــات آن را تصــویب کرده و بحثهای زیادی در جامعه نیز مطرح شــده است، گفت: خواســــتم نظـر وزارت بهداشـــت را در مـورد مـوضــوع جمعیت روشن کنم.

وی به موضوع افزایش نرخ باروری و تصمیم مجلس پرداخته و در مـورد طرح افزایش نرخ باروری که مجلـس کلیــــات آن را تصــویب کرده، بحث‌های زیادی در جامعه مطرح شــده است. به همین دلیــل خواســــتم نظـر وزارت بهداشـــت، درمـــان و آموزش پزشـــکی را در مـورد مـوضــوع جمعیت روشن کنم.

نکتـه اول اینکه ما هم از کاهش میزان باروری در کشــور نگران هستیم؛ البته این موضوعی است که به سیاست‌های سالهای گذشته مربوط می‌شود، اما تصور ما این است که ضمن رعایت سلامت مادر و کودک و فاصله بارداری‌ها، اگر با روش منطقی بتوانیم جامعه را اقناع کنیم، مسیر تغییر می‌کند. اما آن‌چه اهمیت فراوان دارد این‌که نباید هیجانی عمل کرد یا تصمیم گرفت چه در مجلس و چه در دولت. البته بر این نکته هم تأکید کرده و می‌کنم که برخورد سلبی با مردم هیچ‌گاه و در هیچ مسئله‌ای جواب نمی‌دهد؛ به سالهای گذشته نگاه کنید هر جا برخورد سلبی داشته‌ایم، نتیجه نگرفته‌ایم و هیچ‌وقت از این طریق موفق عمل نکرده‌ایم. به همین دلیل ما چاره‌ای نداریم جز اینکه اقناعی با مردم رفتار کنیم این توصیه دین و بزرگان دین ما است. من فکر می‌کنم با ارجاع این طرح به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و با دعوتی که این کمیسیون از افراد مطلع می‌کند، تصمیماتی گرفته می‌شود که به نفع مملکت خواهد بود.