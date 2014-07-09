تشریفات غیر ضروری باعث ترس جوانان از ازدواج شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی، بعد از ظهر چهارشنبه در نشست اهمیت خانواده و وظایف همسران و فرزندان در اسلام گفت: متاسفانه نگاه جامعه درباره مسئله ازدواج با واقعیتهای دین تفاوت دارد، این هزینه ها باعث ترس جوانان از ازدواج شده است.
وی با بیان اینکه خانواده در نظر شرع مقدس اسلام جایگاه والایی دارد، خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل توجه نکردن به نظر شرع مقدس اسلام، شان خانواده پایین آمده و این کانون انسان ساز، منزلت خود را از دست داده است.
نماینده مردم استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری یکی از آداب ازدواج از نظر شرع مقدس اسلام را مهریه سبک بیان و اظهار کرد:با بالابردن میزان مهریه، زن خوب به دست نمی آید، زن خوب، دیندار، دارای اصالت خانوادگی و همراه دین شوهرش است.
آیت الله نورمفیدی با بیان اینکه اسلام، مهریه سنگین را منع نکرده است، تاکید کرد: در سیره و روش اسلامی مهریه باید پرداخت شود، به همین دلیل توصیه شده که سبک باشد. وی، زنان را در کلام پیامبر گرامی اسلام (ص) به باران رحمت الهی تشبیه کرد و گفت: پیامبر (ص) از زنی که او را به پیری زودرس برساند به پروردگار پناه میبرد، بنابراین همه زنان، باران رحمت الهی نیستند.
نماینده ولی فقیه در استان گلستان تصریح کرد: حضرت علی (ع) به خاطر وجود ارزشمند حضرت فاطمه زهرا (س) به مقامهای عالی رسید، به گونه ای که اگر دختر پیامبر (ص) نبود حضرت علی (ع) هم به چنین جایگاهی دست نمی یافت.
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