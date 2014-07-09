تشریفات غیر ضروری باعث ترس جوانان از ازدواج شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی، بعد از ظهر چهارشنبه در نشست اهمیت خانواده و وظایف همسران و فرزندان در اسلام گفت: متاسفانه نگاه جامعه درباره مسئله ازدواج با واقعیت‏های دین تفاوت دارد، این هزینه ‏ها باعث ترس جوانان از ازدواج شده است.

وی با بیان اینکه خانواده در نظر شرع مقدس اسلام جایگاه والایی دارد، خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل توجه نکردن به نظر شرع مقدس اسلام، شان خانواده پایین آمده و این کانون انسان‏ ساز، منزلت خود را از دست داده است.

نماینده مردم استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری یکی از آداب ازدواج از نظر شرع مقدس اسلام را مهریه سبک بیان و اظهار کرد:با بالابردن میزان مهریه، زن خوب به دست نمی‏ آید، زن خوب، دیندار، دارای اصالت خانوادگی و همراه دین شوهرش است.

آیت ‏الله نورمفیدی با بیان اینکه اسلام، مهریه سنگین را منع نکرده است، تاکید کرد: در سیره و روش اسلامی مهریه باید پرداخت شود، به همین دلیل توصیه شده که سبک باشد. وی، زنان را در کلام پیامبر گرامی اسلام (ص) به باران رحمت الهی تشبیه کرد و گفت: پیامبر (ص) از زنی که او را به پیری زودرس برساند به پروردگار پناه می‏برد، بنابراین همه زنان، باران رحمت الهی نیستند.



نماینده ولی ‏فقیه در استان گلستان تصریح کرد: حضرت علی (ع) به خاطر وجود ارزشمند حضرت فاطمه زهرا (س) به مقام‏های عالی رسید، به گونه ‏ای که اگر دختر پیامبر (ص) نبود حضرت علی (ع) هم به چنین جایگاهی دست نمی ‏یافت.