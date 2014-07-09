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۱۸ تیر ۱۳۹۳، ۱۶:۰۹

نوری المالکی:

برخی بی شرمانه از تجزیه دم می زنند/استانها را یکی پس از دیگری پاکسازی می کنیم

برخی بی شرمانه از تجزیه دم می زنند/استانها را یکی پس از دیگری پاکسازی می کنیم

نخست وزیر عراق در اظهاراتی ضمن انتقاد شدید از اقلیم کردستان از پاکسازی استانها یکی از پس از دیگری از لوث داعش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، نوری المالکی نخست وزیر عراق اعلام کرد: ما طرفهای داخلی و خارجی که عامل توطئه علیه عراق بوده اند را مشخص کرده ایم.

نخست وزیر عراق بیان کرد: استان ها یکی پس از دیگری پاکسازی خواهد شد و ما تا آزادی آخرین نقطه در عراق از تلاش دست بر نمی داریم.

وی افزود: متاسفانه واژه تجزیه به زبان روز برخی تبدیل شده است که بدون شرم از آن سخن به میان می آورند.

نخست وزیر عراق بیان کرد: اربیل به مقر داعشی ها و تروریستها تبدیل شده است و نمی توان در برابر آن ساکت ماند.

کد مطلب 2328563

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