برخی بی شرمانه از تجزیه دم می زنند/استانها را یکی پس از دیگری پاکسازی می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، نوری المالکی نخست وزیر عراق اعلام کرد: ما طرفهای داخلی و خارجی که عامل توطئه علیه عراق بوده اند را مشخص کرده ایم.

نخست وزیر عراق بیان کرد: استان ها یکی پس از دیگری پاکسازی خواهد شد و ما تا آزادی آخرین نقطه در عراق از تلاش دست بر نمی داریم.

وی افزود: متاسفانه واژه تجزیه به زبان روز برخی تبدیل شده است که بدون شرم از آن سخن به میان می آورند.

نخست وزیر عراق بیان کرد: اربیل به مقر داعشی ها و تروریستها تبدیل شده است و نمی توان در برابر آن ساکت ماند.