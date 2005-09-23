وعيدي: كار ، كار انگليسي ها است / لندن از واشنگتن ماموريت داشته تا فضا را فضاي مقابله كند

به گزارش خبرگزاري مهر از وين ، وي گفت: بر اساس اطلاعات موثق ثبت متن قطعنامه كار انگليسي ها بوده است و آنها برخلاف ساير كشورها در مسيري هستند تا پرونده را از ريل ديپلماسي خارج كند. آنها عجله دارند تا فضا را فضاي مقابله كنند و گفتگوها براي راه مسالمت آميز را به بن بست بكشند.

وعيدي افزود: ما مطلعيم كه آلمان چندان با اين روند موافق نبوده و در جلسه بعد از ظهر جمعه با فشار انگليس و آمريكا با متن فعلي موافقت كرده است.

وي گفت: آفريقاي جنوبي ، روسيه ، مالزي ، چين، الجزاير، مكزيك ، هند و ونزوئلا بشدت با قطعنامه مخالفت و تعويق تصميم گيري در مورد آن را خواستار شدند.

عضو ارشد هيات ايراني افزود: مالزي موضع لندن را كوچك شمردن ساير كشورهاي جهان دانست و آفريقاي جنوبي نيز آن را ديكتاتوري خواند.

وي گفت: ايران هم معتقداست كه انگليس هنوز در فضاي قرن 19 سير مي كند. لذا تهران درخواستي فراتر از حقوق قانوني خود را نمي پذيرد.

وعيدي افزود: به هرحال اين گام قابل توجهي بود كه اجماع شكسته شد ، اما تغيير پيش نويس فعلي هم منتفي نيست.