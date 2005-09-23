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۲ مهر ۱۳۸۴، ۰:۳۴

گزارش خبرنگار خبرگزاري "مهر"از وين : (88)

وعيدي: كار ، كار انگليسي ها است / لندن از واشنگتن ماموريت داشته تا فضا را فضاي مقابله كند

وعيدي: كار ، كار انگليسي ها است / لندن از واشنگتن ماموريت داشته تا فضا را فضاي مقابله كند

جواد وعيدي عضو هيات ايراني حاضر در وين نكات جديدي را از جلسه اخير شوراي حكام باز گفت.

به گزارش خبرگزاري مهر از وين ، وي گفت: بر اساس اطلاعات موثق ثبت متن قطعنامه كار انگليسي ها بوده است و آنها برخلاف ساير كشورها در مسيري هستند تا پرونده را از ريل ديپلماسي خارج كند. آنها عجله دارند تا فضا را فضاي مقابله كنند و گفتگوها براي راه مسالمت آميز را به بن بست بكشند.

وعيدي افزود: ما مطلعيم كه آلمان چندان با اين روند موافق نبوده و در جلسه بعد از ظهر جمعه با فشار انگليس و آمريكا با متن فعلي موافقت كرده است.

وي گفت: آفريقاي جنوبي ، روسيه ، مالزي ، چين، الجزاير، مكزيك ، هند و ونزوئلا بشدت با قطعنامه مخالفت و تعويق تصميم گيري در مورد آن را خواستار شدند.

عضو ارشد هيات ايراني افزود: مالزي موضع لندن را كوچك شمردن ساير كشورهاي جهان دانست و آفريقاي جنوبي نيز آن را ديكتاتوري خواند.

وي گفت: ايران هم معتقداست كه انگليس هنوز در فضاي قرن 19 سير مي كند. لذا تهران درخواستي فراتر از حقوق قانوني خود را نمي پذيرد.

وعيدي افزود: به هرحال اين گام قابل توجهي بود كه اجماع شكسته شد ، اما تغيير پيش نويس فعلي هم منتفي نيست.

کد مطلب 232858

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