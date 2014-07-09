هلی برن موفق در صلاح الدین/ انفجار خودرو بمبگذاری شده در بابل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، هواپیماهای بدون سرنشین صبح امروز انبار حمام العلیل در جنوب استان نینوا که حاوی مقادیر زیادی گاز، بنزین و گاز بود را هدف قرار دادند و آن را منهدم کردند که طی آن تلفات سنگینی به داعش وارد شد.

یک منبع امنیتی در صلاح الدین از هلی برن نیروی هوایی ارتش در صلاح الدین و هلاکت شمار زیادی از تروریستها خبرداد.در منطقه عزیز بلد از توابع منطقه بلد در استان صلاح الدین نیز نیروهای مشترک ارتش و مبارزه با تروریسم تجمع داعش را هدف قرار داد.

یک منبع امنیتی در بابل از کشته و زخمی شدن شماری بر اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در داخل پارکینگ دادگاهی در بابل خبر داد.