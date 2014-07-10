تک فرزندی 35 درصد خانواده های ایرانی/ جایگزینی کارت هوشمند با دفترچه های بیمه

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته حوزه بهزیستی و رفاه و تامین اجتماعی شاهد رویدادها و اخبار زیادی بود که مهمترین آنها را در گزارش پایان هفته مرور می کنیم.

ثبت 161 ولادت در هر ساعت

مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور در هفته جاری آمار وقایع حیاتی چهارگانه ولادت ، وفات ، ازدواج و طلاق را در سه ماهه اول سال جاری اعلام کرد و گفت: طی این مدت 358 هزار و 325 مورد ولادت به ثبت رسیده است که دراستانهای تهران ، خراسان رضوی،خوزستان ، سیستان و بلوچستان و اصفهان بیشترین ولادت به ثبت رسیده است.

علی اکبر محزون به آمار وقایع حیاتی سه ماهه پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال اشاره کرده و افزود: براساس آمارهایی که تا پایان خرداد ماه جمع آوری شده است طی این مدت 358 هزار و 325 مورد ولادت رخ داده که از این تعداد 184 هزار و 571 تولد مربوط به پسران و 173 هزار و 754 مورد مربوط به تولد دختران بوده است.

وی تاکید کرد: در این مدت سه ماهه 291 هزار و 462 مورد تولد در مناطق شهری و 66 هزار و 863 مورد تولد در مناطق روستایی اتفاق افتاده است.

ضرورت تزریق اعتبارات دولتی برای ایجاد اشتغال جوانان

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) در این هفته با یادآوری اقدامات انجام شده برای کاهش آمار بیکاری جوانان تحت پوشش این نهاد، گفت: در صورتی که تزریق اعتبار از سوی دولت جدی گرفته شود، کمیته امداد امام(ره) قابلیت ایجاد شغل برای بیش از 500 هزار نفر از جوانان را دارد.

حسین انواری با یادآوری اقدامات انجام شده در کمیته امداد امام (ره) برای کاهش آمار بیکاری جوانان تحت پوشش این سازمان گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) با در نظر گرفتن فاز استعدادسنجی افراد، شغلهای مناسب و در شان آنان ایجاد کرده که به این ترتیب گام موثری در کاهش آمار بیکاری برداشته است.

وی با بیان اینکه پس ازاستعداد سنجی افراد در کمیته امداد امام(ره) مراحل آموزش برای فراگیری فنون در مشاغل مختلف آغاز می‌شود افزود: مهم ترین اقدام برای کاهش آمار بیکاری اختصاص اعتبار از سوی دولت است.

تمدید دفترچه های بیمه با اجرای طرح شعبه ملی

معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی نیز در روزهای ایتدایی هفته جاری از اجرای طرح شعبه ملی برای تمدید و تعویض دفترچه های بیمه در سراسر کشوردر آینده نزدیک خبر داد و گفت: اجرای طرح حرفه آموزی رایگان دانش آموزان در ایام تابستان در کارگاهها و پرداخت بیمه بیکاری به افرادی که جویای کار هستند در صورت تصویب مجلس را از جمله اقدامات سازمان تامین اجتماعی دانست.

محمدحسین زدا با اشاره به اینکه طرح شعبه ملی بزودی در سراسر کشور اجرایی می شود، گفت: در گذشته برای تمدید و تعویض دفترچه های بیمه، بیمه شدگان باید فقط به شعبی که دفترچه برای آنها صادر می شده مراجعه می کردند اما با اجرای طرح شعبه ملی در تمامی شعب امکان تعویض و تمدید وجود خواهد داشت.

اجرای طرح جامع کشوری برای شناسایی شیوع معلولیت در استانها

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی در این هفته از اجرای طرح جامع کشوری برای شناسایی شیوع معلولیتها در هر استان کشور خبر داد و گفت: با اجرای این طرح مشخص می شود که چه نوع معلولیتی در کدام استان بیشتر شایع است.

یحیی سخنگویی افزود: براساس آمارهای جهانی 15 درصد از جمعیت کشور دچار معلولیتهای شدید متوسط و خفیف هستند اما در مجموع تا به امروز آمار دقیقی از شیوع معلولیتها در کشور بطور رسمی جمع آوری نشده است.

وی از اجرای طرح جامع کشوری برای شیوع معلولیتها خبر داد و گفت: تاکنون مشخص نبود که در هریک از استانهای کشور چه نوع معلولیتی بیشتر وجود دارد اما با توجه به برنامه ریزیهای انجام شده قرار است در سال جاری طرحی جامع در استانهای مختلف برای شناسایی معلولیتها اجرا شود.

جایگزینی کارت هوشمند با دفترچه های بیمه

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در این هفته در آستانه هفته تامین اجتماعی از ایجاد مسکن امید برای بازنشستگان خبر داد و گفت: راه اندازی پنج بیمارستان و 26 مرکز درمان سرپایی، حذف فرانشیز مستمری بگیران در قالب نظام ارجاع، پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد تا پایان فروردین، جایگزین شدن کارت هوشمند ملی با دفترچه بیمه طی سه ماه آینده، پرداخت دو هزار میلیارد تومان از مطالبات دولت به تامین اجتماعی و غیره از جمله اقدامات سازمان تامین اجتماعی است.

دکتر سید تقی نوربخش با اشاره به اینکه در حال حاضر 69 میلیون نفر تحت پوشش این سازمان هستند گفت: از این تعداد دو میلیون و 200 هزار نفر مستمری بگیر هشت میلیون و 800 هزار نفر بیمه شدگان اجباری و 4 میلیون نفر نیز بیمه شده مشاغل آزاد و اختیاری هستند.

وی با اشاره به اینکه بودجه سال جاری سازمان 46 هزار میلیارد تومان است گفت: در سال جاری تدوین ساختار سازمان، بازگشایی موسسه عالی پژوهشی تامین اجتماعی، افتتاح 26 مرکز درمان سرپایی در استان های مختلف، آغاز عملیات احداث بیمارستان در لنگرود، دزفول و یزد و همچنین راه اندازی پنج بیمارستان در عسلویه، زابل، ایلام، بیرجند، کرمان و ... از جمله اقداماتی است که انجام خواهد شد.

توانمند سازی خانواده‌های کودکان کار و خیابان

مدیرکل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی نیز در این هفته از توانمندسازی خانواده‌های کودکان کار و خیابان خبر داد و گفت: تا پایان سال جاری 20 مرکز در استانهای مختلف کشور در راستای حمایت و ارائه خدمات و تسهیلات لازم به کودکان کار و خیابان فعالیت خود را شروع می کنند.

ولی الله نصر از اجرای طرح آموزش حمایتی کودک و خانواده خبر داد و گفت: این طرح در راستای توانمندسازی کودکان و همچنین خانواده های آنها اجرایی می‌شود و تا پایان سال تعداد این مراکز افزایش پیدا می کند.

به گفته وی، در سال گذشته 5 استان به صورت آزمایشی طرح آموزشی حمایت کودک و خانواده را اجرایی کردند که در سال جاری با افزایش اعتبارات این طرح را در استانهای بیشتری اجرایی خواهیم کرد. هدف ما این است که تا پایان سال حداقل 20 مرکز در استانهای مختلف در راستای حمایت و توانمندسازی کودکان خیابانی اقدام کنند.

35 درصد خانواده ها تک فرزند هستند

رئیس سازمان ثبت احوال در آخرین روز هفته جاری در روز جهانی جمعیت از ثبت 800 هزار ازدواج در سال خبر داد و گفت: ایران از لحاظ نرخ باروری در میان 26 کشور منطقه در رتبه بیست و پنجم قرار دارد و همچنین بر اساس آمارهای موجود 35 درصد ازدواجهای انجام شده تک فرزندی بوده و یا فرزند ندارند.

محمد ناظمی اردکانی افزود: در حال حاضر جمعیت ایران یک صدم جمعیت دنیا است و در میان کشورهای جهان هجدهمین کشور هستیم و همچنین در کشورهای آسیا در رتبه دهم و در کشورهای منطقه و بعد از پاکستان و مصر در رتبه سوم قرار داریم.

وی به ترکیب سنی جمعیت ایران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 18 میلیون نفر جمعیت زیر 15 سال که کودک و نوجوان محسوب می شوند در کشور زندگی می کنند و همچنین 24 میلیون نفر نیز 15 تا 30 سال سن دارند.