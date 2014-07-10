کمک شورا به آموزش و پرورش برای ساماندهی مدارس تخریبی/ اجرای شو زنده لباس مجوز دار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اصرار و پافشاری نمایندگان مجلس در این هفته مبنی تعیین تکلیف آزمون استخدامی مجلس بالاخره پای آموزش و پرورشی ها و دولتی ها را به مجلس کشاند و در روز 16 تیرماه قرار شد آموزش و پرورش و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری پس از بررسی های لازم در قانون جذب نیرو، زمان برگزاری آزمون استخدامی مربیان را اعلام کنند.

به گفته عطاءالله سلطانی قرار شد که آموزش و پرورش و ریاست جمهوری بررسی های لازم را انجام داده و آمار استخدامی این وزارتخانه را طی دو برنامه 5 ساله بدست بیاورند و اگر اجازه استخدام داشتند، آزمون برگزار شود.چرا که براساس قانون هر دستگاهی اجازه دارد معادل یک سوم بازنشستگان خود جذب نیرو داشته باشد که باید بررسی کرد آیا آموزش و پرورش اجازه چنین کاری را دارد یا نه؟

شورای شهر برای ساماندهی مدارس تخریبی به کمک آموزش و پرورش آمد

اعضای شورای شهر تهران در سه شنبه این هفته -17 تیرماه- میزبان وزیر آموزش و پرورش بودند تا یکبار برای همیشه مشکل مدارس فرسوده در پایتخت حل شود. چرا که تهران رتبه نخست مدارس فرسوده کشور را به خود اختصاص داده است.

علی اصغر فانی در دیدار با اعضای شورای شهر تهران درخواست که مدارس ما تبدیل به فضاهای تجاری، اداری شوند و از آن سو پیامدهایی که از این زمینه به دست می آوریم صرف کیفی بخشی آموزش و پرورش کنیم.همچنین درخواست کرد شهرداری ها با ایجاد فضاهای سبز و رفاهی به مدارس کمک کنند،

اسماعیل دوستی هم با انتقاد از نبود وضعیت مناسب مدارس در بافت فرسوده گفت: برخی از مدارس ما با یک زلزله 5 ریشتری تخریب می شوند و باید برای امنیت بیشتر مدیریت شهری و آموزش و پرورش به ساماندهی مقاوم سازی این مدارس اقدام کنند.

اجرای دستور رئیس جمهوری برای تدوین کتاب انشا نویسی

بالاخره پس از گذشت تقریبی یک سال از سال تحصیلی 93-92 و تاکید رئیس جمهور بر ایجاد زنگ های انشا، گفتگو و کتابخوانی آموزش و پرورش موفق به اجرای یک فاز از درخواست های رئیس جمهور شد و از سال تحصیلی آینده کتاب انشانویسی به سبد کتاب های آموزشی دانش آموزان اضافه شد.

سید احمد حسینی مدیر کل چاپ و توزیع کتاب های درسی گفته است: از مهرماه سال گذشته موضوع تهیه محتوا و تدوین کتاب انشاء و نگارش در دستور کار قرار گرفت و توانستیم پس از بررسی های لازم کتاب آیین نگارش و انشاء نویسی را برای سال تحصیلی آینده به صورت مستقل تدوین و منتشر کنیم.

در کتاب آیین نگارش و انشاء دانش آموزان با قوانین نوشتاری آشنا شده و تلاش کرده ایم که موضوعات مربوط به انشاء نویسی با توجه به فضای اجتماعی کشور و محیط پیرامون دانش آموز بوده تا آنها بتوانند با توجه به موضوعات واقعی کار انشاء نویسی و نویسندگی را انجام دهند.

حل مشکل مدارس پردیس

استاندار تهران در 15 تیرماه مهمان خبرگزاری مهر بود و در حاشیه بازدید از خبرگزاری خبر از حل مشکل مدارس پردیس داد.

حسین هاشمی گفت که بزرگترین مشکل سایت های مسکن مهر معضل مدارس است که باید با یک برنامه ریزی منسجم و با کمک خیرین و وزارت راه و شهرسازی این مشکل را حل کرد.

به گفته استاندار تهران، پرند و سپس پردیس از مهمتری سایت های مسکن مهر است که مدارس آن دچار معضل است که با ساخت سه مدرسه در پرند برای سال تحصیلی آینده تا حدودی مشکلات حل می شود. مشکل مدارس پردیس نیز برای سال تحصیلی آینده حل خواهد شد.

رابطه افزایش نرخ بیکاری و فرزندآوری

این روزها و با توجه به وضعیت بحرانی جمعیت جوان در 30 سال آینده، تاکید بر افزایش نرخ باروری می شود. اما کارشناسان و جمعیت شناسان معتقدند که برای افزایش نرخ باروری باید زیرساخت های لازم که از مهمترین آن اشتغال است، بوجود آید.

به گفته مدیر عامل مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان در سالهای اخیر شاهد افزایش نرخ بیکاری هم در میان زنان و هم در میان مردان بوده و در حقیقت باید گفت که بیکاری یکی از موانع اصلی فرزندآوری در میان خانواده ها شده است.

منیر آمدی توضیح داده است تعداد زیادی از تحصیل کرده ها بیکارند این در حالیست که اقشار دهک پایین جامعه بیشتر دسترسی به کار دارند چرا که کارهای خدماتی برای دهک پایین وجود دارد و همین بیکاری و کم درآمدی قشر تحصیل کرده است که مانع فرزند آوری است.اینها مسائل زیر بنایی است لذا برای ازدیاد جمعیت لازم است که زیرساختهای اقتصادی کشور بازسازی و اشتغال مولد ایجاد شود.

افزایش آمار تجرد قطعی در میان زنان

همایش روز جهانی جمعیت در آخرین روز کاری این هفته در تالار وزارت کشور برگزار شد. در این همایش هشدارهای لازم برای کاهش جمعیت ایران داده شد که یکی از این هشدار ها افزایش آمار تجرد قطعی زنان بود. به گفته عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران، از سال 85 تا 90 تجرد قطعی از 1.8 به 2.8 افزایش یافته است. همچنین آمار و ارقام نشان می دهد که در حال حاضر جوانان وضعیت خوبی ندارند و باید از این قشر مولد برای فکرافزایی استفاده کرد. او همچنین پیشنهاد داد که کمیته ای ویژه برای نگارش فصل جمعیت در برنامه ششم توسعه ایجاد شود.

ضرورت افزایش نرخ رشد جمعیت به 8 درصد

همچنین در این همایش علی آقامحمدی رئیس کمیسیون علمی و راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام از ضرورت و الزام افزایش 8 درصدی رشد جمعیت گفت و توضیح داد: سیاست های کنترل جمعیت در گذشته با توجه به شرایط اقتصادی کشور بوده و باید گفت که الان اگر افزایش جمعیت را جدی نگیریم کشور به سمت اضمحلال می رود.

به اعتقاد او همچنین باید برای تغییر سیاست های جمعیت اقتصاد کشور نیز تغییر کند و رویکرد خود را از اقتصاد دولتی به سمت غیردولتی پیش بگیرد.

اجرای شو زنده لباس مجوز دار می شود

در این هفته همچنین دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس خبرهای مهمی از فعالیت های این کارگروه را برای نخستین بار به خبرگزاری مهر اعلام کرد که یکی از مهمترین خبرها استقبال کاترین اشتون از لباس ارسال شده با طراحی ایرانی بود.

به گفته حمید قبادی، پیشنهاد طراحی لباس برای اشتون توسط گروهی از طراحان در کارگروه داده شد که به شدت مورد استقبال قرار گرفته و در نهایت میترا تمجیدی از طراحان پیشکسوت لباس در قالب بخش خصوصی و غیر دولتی کار طراحی لباس را برای خانم اشتون انجام داد و در نهایت لباس در ماه پایانی سال گذشته برای وی ارسال شد. تا آنجا که در جریان هستم خانم اشتون از طراحی لباس بسیار استقبال کرده اند.

او همچنین در این گفتگوی تفضیلی خبر از ایجاد بانک اطلاعات لباس هنرمندان، اجرای شو زنده لباس در مکان های مجوز دار، آموزش و تربیت مدلینگ،برخورد انتظامی با مزون های غیرمجاز نیز خبر داده است.