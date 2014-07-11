ثبت 105 مورد شکایت از مدیران مدارس پایتخت/ تخلف 22 مدیر برای دریافت پول از والدین

مسعود ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ثبت نام پایه های اول دانش آموزان شهر تهران 18 تیر ماه به اتمام رسیده، اما ثبت نام دانش آموزان میان پایه تا پایان تیر ماه انجام خواهد شد.

وی افزود: تا 18 تیر ماه جمع کل شکایت و اعتراض والدین 105 مورد بوده که به ترتیب فعال نبودن سیستم سناد، ثبت نام خارج از محدوده منزل مسکونی، عدم اطلاع رسانی به اولیاء، دریافت وجه، برخورد نامناسب، عدم حضور مدیر در مدرسه از مهمترین علل اعتراض و شکایت بوده است.

ثقفی درباره تعداد شکایات دریافت وجه به هنگام ثبت نام بیان کرد: تاکنون 22 مورد تخلف در این موضوع به ما اعلام شد که نهایتا در مدت سه روز به اعتراضات رسیدگی شد و مدیران موظف شدند تمامی وجوه دریافت شده به هنگام ثبت نام را به والدین برگردانند.

سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه این 105 مورد شکایت از تعداد 2 هزار و 500 مدرسه عادی شهر تهران است، تصریح کرد: در مدت ثبت نام 900 بازرس از تمامی این مدارس بازدید و تخلفات احتمالی را گزارش داده و با آن برخورد کرده‌اند.

وی اعلام کرد: بر اساس دستورالعمل ابلاغی ثبت نام دانش آموزان پایه های اول تا 18 تیر ماه به اتمام رسیده، اما اگر دانش آموزی همچنان اقدام به ثبت نام نکرده است می تواند تا پایان تیر ماه به مدارس مورد نظر برای ثبت نام مراجعه کند ضمن آنکه ثبت نام میان پایه ها نیز تا پایان تیر ادامه دارد.

ثقفی در پایان درباره ثبت نام مدارس نمونه دولتی خاطر نشان کرد: با توجه به آنکه نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی به تازگی اعلام شده است، ثبت نام این گروه از دانش آموزان در حال انجام است و با توجه به فرصت در نظر گرفته شده، والدین هیچ نگرانی برای ثبت نام دانش آموزانشان نداشته باشند.