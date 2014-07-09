بسته حمایتی مدارس غیردولتی در مازندران اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی قاسمی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای اداری مازندران اظهار داشت: این بسته شامل، پرکردن ظرفیت خالی مدارس غیردولتی یا صندلی خالی است که آموزش و پرورش برابر ظرفیت خالی مدارس، دانش آموزان مدارس دولتی را به مدارس غیردولتی اعزام می کند و سرانه آموزشی را به مدارس غیردولتی می پردازد.

قاسمی گفت: یکی از وجوه بسته حمایتی آنست که مدیریت مدارس دولتی را به طور کامل با دانش آموز، تجهیزات و فضا به شخصیت های حقیقی و حقوقی که آمادگی لازم دارند در سال تحصیلی جدید طی قراردادی واگذار خواهیم کرد.

وی افزود: در این مدارس، بر اساس برنامه های آموزش و پرورش به خدمات تعلیم و تربیت پرداخته می شود و 70درصد هزینه سرانه آموزش و پرورشی یکسال یک دانش آموز به مدیر غیردولتی پرداخته می شود و30 درصد نیز بابت هزنیه اجاره و تجهیزات است.

وی عنوان کرد: ظرفیت هر مدرسه بر اساس نظر کارشناسی و به تناسب فضای آموزشی و غیره اعلام می شود.

قاسمی بیان داشت: در حال حاضر 14 درصد 480 هزار دانش آموز استان در مدارس غیرانتفاعی تحصل می کنند که بیشترین آن در شهر ساری به میزان 29 درصد

است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران یاداور شد: شهرستان ساری بعد از تهران دومین نرخ مشارکت مدارس غیردولتی را در کشور برخوردار است.

وی به مشکل نقل و انتقال معلمان اشاره کرد و گفت: اغلب معلمان جذب شده در غرب استان از منطقه مرکزی و شرق استان هستند که در سال های گذشته جذب شدند و اکنون تقاضای انتقال دارند که اگر با آن موافقت کنیم با بحران آموزشی مواجه می شویم.

قاسمی ازاین گروه از فرهنگیان خواست تا تقاضای انتقال نداشته باشند، زیرا حق دانش آموزان منطقه ضایع می شود.