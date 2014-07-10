به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای نگرانی‌های شهروندان کرج در خصوص بهداشتی بودن یا نبودن آب‌شرب از آنجایی شروع شد که چند روز پیش حمیدرضا ابوالحسنی از اعضای شورای اسلامی شهر کرج مواردی را در خصوص مسئله آب کرج و همچنین انتقال ناعادلانه آب سد کرج به تهران ایراد کرد.

ابوالحسنی، معتقد است که یکی از معضلات زیست محیطی شهر کرج انتقال ناعادلانه آب سد کرج به تهران است و سکوت اداره محیط زیست در این خصوص را به عنوان یک ضعف عنوان می‌کند که نتوانسته است مردم را نسبت به این موضوع حساس کرده و مسئله را به گوش مسئولان عالی رتبه نظام برسانند.

وی حاصل این کم کاری را وجود آلودگی در آب مصرفی خانوارهای کرجی و شهروندان ارزیابی می‌کند و با بیان اینکه توان مالی همه شهروندان در یک سطح نیست، بیان می‌دارد: از مردمی که توان پرداخت قبوض ماهانه آب مصرفی خود را ندارند نمی‌توان انتظار داشت برای تهیه تصفیه خانگی اقدام کرده یا به خریداری آب سالم بپردازند.

عضو شورای اسلامی شهر تاکید کرده است که: باید مردم را نسبت به این مسائل حساس کرده تا برای رساندن صدای خود به گوش مسئولان و احیای حقوق خود اقدام کنند.

همچنین رئیس شورای اسلامی شهر کرج نیز به تازگی در خصوص مسئله آب کرج و انتقال ناعادلانه اظهاراتی را بیان داشته‌ است و بر موضوع یاد شده یعنی بهداشتی نبودن آب آشامیدنی شهروندان کرجی نیز صحه گذاشته است.

در همین ارتباط محمود دادگو خبر از گزارش‌های شبکه بهداشت و درمان و سازمان حفاظت محیط زیست مبنی‌بر میزان سلامت آب و احتمال وجود فلزات و املاح مضر در آب مصرفی شهروندان خصوصا در جنوب کرج که بعضاً ابتلا به بیماری‌های گوارشی و سایر امراض را به همراه داشته، داده است.

پیرو همین سخنان برخی دیگر از مسئولین هم مسئله آلوده بودن شرب کلانشهر کرج را رد نمی‌کنند و در نتیجه منطقی و طبیعی است که امروز شاهد نگرانی مردم کرج نسبت به عدم بهداشتی بودن آب شرب مصرفی شان باشیم.

آب مصرفی شهروندان آلوده نیست

برای اطلاع دقیق‌تر در این رابطه به مرجع اصلی مسائل مربوط به آب و آبرسانی یعنی با شرکت آب و فاضلاب استان البرز (آبفا) ارتباط گرفتیم.

در همین خصوص معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان البرز عنوان می‌کند: ما وجود آلودگی یا به تعبیر بهتر وجود املاح برای مثال نیترات را در بعضی از چاه‌هایمان رد نمی‌کنیم. در واقع این مسئله درست است که آلاینده‌هایی نظیر نیترات بالاتر از حد مجاز در بعضی از چاهای استخراج آب آشامیدنی وجود دارد.

قاسم صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌افزاید: اما باید توجه داشت که این نوع آب هیچگاه به دست مردم و برای مصرف آشامیدنی آنها در لوله‌های آب شرب شهری وارد نمی‌شود و راه حال سالم‌سازی آن نیز مثلا مخلوط کردن آب سالم با آب‌های مذکور است تا استاندارد موجود با دامنه استاندارد مجاز و ملی همخوانی پیدا کند.

این مسئول در ادامه تاکید می‌کند: تاکید می‌کنم که استاندارد آب آشامیدنی کرج مطابق با استاندارد ملی است و هیچگونه نگرانی در خصوص آب مصرف شهروندان کرج وجود ندارد.

صالحی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه آیا حذف چاهای غیر سالم امکان دارد؟ هم پاسخ می‌دهد: بله، حتما این موضوع امکان‌پذیر است و خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های ما هم به همین سمت گرایش دارد و در همین راستا تا کنون سه حلقه چاه آلوده از گردونه توزیع آب شرب خارج و حذف شده‌اند.

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گزارشگر: سعید پورمند