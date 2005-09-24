سخني صريح با شاعران كودك و نوجوان / مرواريدي در مشت

آن سالها ، عبورترديد آميز " محمد " كودك خرمشهري ازخيابانهاي پرهياهوي پايتخت هم خودش حكايتي بود كه تا امروز كمتر شعر و داستاني از اين موضوع حرف زده اند ، شايد هم هنوز هيچ شاعر و نويسنده اي از اين زاويه اجتماعي به حادثه جنگ و حادثه ديدگان آن نگاه نكرده باشد ، به راستي كودك بومي و فرزند معصوم جنوب ، چگونه مي توانست آسمانخراش هاي اين شهر را در نگاه خود ، جايگزين نخل هاي سربلند سرزمينش كند ؟ سرزميني كه آن روزها در مقابل قداره هاي عريان ، صبورانه ايستاده بود ، زخم مي ديد و هيچ نمي گفت ، درد مي كشيد و لب مي گزيد .



و باز، همين كودك بود كه تنها انگشترش را - كه يادگاري از روزهاي آرامش بود - به عنوان كمك ، براي جبهه ها فرستاده بود ، مانند معلمي كه مبلغ قابل توجهي از حقوق ماهيانه اش را ، و يا پيشه وري كه تنها به كمك هاي مادي به رزمندگان بسنده نمي كرد و روزهايي از ماه را با نيت پيروزي بچه هاي اين آب و خاك در نبرد با مهاجمان ، روزه مي گرقت و ...





" فاطمه " و " محمد " ، پلك مي زدند و تصويرهاي متفاوتي از سرزمين خود را در آلبوم ذهن به ثبت مي رساندند ، قدمگاه ، ميدان اصلي شهر ، " عبد" ، همبازي صادق ديگر ، اما يك تصوير همواره او را مي آزرد؛ پيكر بي جان پسر و مادري كه كوچه را از زنجموره هاي جنوبي و شروه هاي بومي سرشار كرده بود... نه ! اين تصوير بسيار دردناك بود...



حالا كه سالها گذشته است ، " فاطمه " و " محمد " بزرگ شده اند و به شهر خود بازگشته اند ، به هر جا نگاه مي كنند جاي پاي آتش را مي بينند ، نگاه نگران مادر را ، پدر را همه را .

آن قلك ها ، مداد رنگي ها ، دفترهاي نانوشته ، كتابهاي مچاله شده و رنگ و رو رفته ، قايق هاي شكسته ، پنجره ها ، ساعت هاي لال ، روزهاي محال ، كوچه هاي خيال ، سايه هاي كال و ...



ديگرهمه چيز تمام شد ! حالا درهمان كوچه و همان خيابان كه بوي نجابت ديدار مي داد و صفاي نخل داشت ، باز هم زندگي از پس لحظه ها روييده است ، ديوارها ازنو برخاسته اند و پنجره ها به سمت سبز تماشا چشم گشوده اند ، حالا بچه هاي " فاطمه " و " محمد " در آستانه زندگي قد كشيده اند ، اما نخل ها ، نخل ها ، نخل ها ...









اولين شعري كه در سالهاي جنگ ، مخاطبان كودك و نوجوان را به خود وا داشت ، اولين عروسكي بود كه با گيسوان خونين و دستهاي گرم كوچكش در آن سوتر ، زير خروارها خاك خفته بود

نه !نمي توان اين همه تصوير را نديد ، اين انبوه حكايت را ناشنيده انگاشت و بي تفاوت به تمام آنچه كه بوده و هست ، چشم به سپيدي " شط " دوخت ، هرچقدر " تماشا " عميق تر باشد ، محصول آن اصيل تر است و صاحب آن محصول ، " مرواريدي درشت در مشت " دارد و سيل خريداران در پي . اين واقعيت كه درايران زمين ما ، همواره " سخن نو" با پشتوانه هاي تاريخي و فكري ، مخاطباني فرهيخته دارد ، نه تئوري بافي است ، نه نظريه اي مقطعي ، حداقل در حوزه تخصصي " شعر كودك و نوجوان " اين نكته مصداق پيدا مي كند ، به ويژه هنگامي كه " شاعر " بخواهد مقطعي تاريخي و ملي ، همچون سالهاي دفاع مقدس را براي مخاطبان امروز شعر كودك و نوجوان تشريح و تفسير و توصيف كند ، به راستي چگونه بايد براي بچه هاي " فاطمه " و " محمد " ازجنگ گفت و چطور بايد اين واقعيت را براي آنها و هم نسلي هايشان تبيين و اثبات كرد كه " ما نجنگيديم " ، بر ما هجوم آوردند ، ما دفاع كرديم ، اما قدرتهايي همين دفاع را نيز كه جزء حقوق انساني و ملي ما بود بر نتابيدند و طرف مقابل را فربه ساختند ... ، چگونه بايد ...؟" گفتن " مهم است اما " چگونه گفتن " مهمتر . واقعيت اين است كه نخواسته ايم از مخاطبان بي آلايش خود براي تاييد شعرها و نوشته هايي كه مستقيما آنها را مخاطب خود قرار مي دهد ، به تكان سر اين گروه سني رضايت بدهيم كه اگر چنين بود ، امروز شاهد شعرهاي قابل قبول و گاه درخشاني كه براي كودكان و نوجوانان متولد شده اند ، نبوديم ، اما جاده هنوز به پايان نرسيده است. و مهمتر از همه ، اين كه كودكان و نوجوانان نو ظهور در راهند، آنها از ما " شعر تازه" مي خواهند . بيان ادبي و لطيف مقطعي تاريخي از ايران عزيز يعني همان دفاع مقدس ، امروز خود را به سر حد يك فريضه رسانده است... آيا مي دانيم ؟نكند " شاعران كودك و نوجوان " ما درصف كساني باشند كه با كاسه هاي آب ، درمجاورت " دريا " ايستاده اند و به چشم انداز مواج و پرگهر مقابل ، با وسعت نيلگون كرامت و لطافتش كم اعتنايند و معتقدند كه دريا بايد به سوي آنها بيايد ... !

نكند فكر كنيم كه گفتني ها را گفته ايم ، بنابر اين بقيه راه را بايد به ديگراني واگذار كنيم كه براي بزرگسالان قلم مي زنند ، يا شعر كودك و نوجوان را از اين حوزه موضوعي - جنگ - دور نگاه داريم تا مطرود فلان محفل يا سازمان و دستگاه نشويم !









نبايد چندان هم متعجب شد كه نخواهند از معصوميت آميخته با غيرت و اقتدار" بچه هاي ايران " براي نسل هاي بعد حرفي بزنند ...

بديهي است تا امروز تعداد انگشت شماري شعر ، ويژه كودكان و نوجوانان با موضوع دفاع مقدس و با انگيزه پاسداشت حماسي ، معنوي و عاطفي آن دوران ، كه از هر حيث آثاري هدفمند و مايه ورند ، خود را به ثبت رسانده و چهره هايي نيزدراين قلمرو به تثبيت رسيده اند ، اما اندكند .

كتابها ، جزوه ها ، جشنواره ها ، آنسوتر هم نگاه هاي نگران ، فاطمه ها و محمدها و انبوهي از" ناگفته هاي جنگ " كه اگر نگوييم و ننويسيم ، مي گويند و مي نويسند اما نه آنچه مستحق دفاع مردمي ماست - و - نبايد چندان هم متعجب شد كه درسياه مشق بعضي ها ، سپيدي ها و زلالي هاي دفاع مردمي ايران به حساب نيايد و نخواهند از معصوميت آميخته با غيرت و اقتدار" بچه هاي ايران " براي نسل هاي بعد حرفي بزنند ... ، ما كه مي خواهيم ! پس كاري كنيم ، بچه ها منتظرند .



حميد هنرجو