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۲ مهر ۱۳۸۴، ۷:۵۹

سخني صريح با شاعران كودك و نوجوان / مرواريدي در مشت

سخني صريح با شاعران كودك و نوجوان / مرواريدي در مشت

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : شايد اولين شعري كه در سالهاي جنگ ، مخاطبان كودك و نوجوان را به خود وا داشت ، اولين عروسكي بود كه با گيسوان خونين و دستهاي گرم كوچكش در آن سوتر ، زير خروارها خاك خفته بود و اين اتفاق ، كوچك نبود ... ، زيرا آن عروسك مال " فاطمه " بود ، دختربچه جنوبي كه مثل همه همكلاسي هايش ، زير سقف پرستاره شهر به خواب رفته بود و قهر ناجوانمردانه دشمن ، خواب او و عروسكش را ابدي ساخت .

 

آن سالها ، عبورترديد آميز " محمد "  كودك خرمشهري ازخيابانهاي پرهياهوي پايتخت هم خودش حكايتي بود كه تا امروز كمتر شعر و داستاني از اين موضوع حرف زده اند ، شايد هم هنوز هيچ شاعر و نويسنده اي از اين زاويه اجتماعي به حادثه جنگ و حادثه ديدگان آن نگاه نكرده باشد ، به راستي كودك بومي و فرزند معصوم جنوب ، چگونه مي توانست آسمانخراش هاي اين شهر را در نگاه خود ، جايگزين نخل هاي سربلند سرزمينش كند ؟  سرزميني كه آن روزها در مقابل قداره هاي عريان ، صبورانه ايستاده بود ، زخم مي ديد و هيچ نمي گفت ، درد مي كشيد و لب مي گزيد .

و باز، همين كودك بود كه تنها انگشترش را - كه يادگاري از روزهاي آرامش بود -  به عنوان كمك ،  براي جبهه ها فرستاده بود ، مانند معلمي كه مبلغ قابل توجهي از حقوق ماهيانه اش را ، و يا پيشه وري كه تنها به كمك هاي مادي به رزمندگان بسنده نمي كرد و روزهايي از ماه را با نيت پيروزي بچه هاي اين آب و خاك در نبرد با مهاجمان ، روزه مي گرقت و ... 


" فاطمه " و " محمد " ، پلك مي زدند  و تصويرهاي متفاوتي از سرزمين خود را در آلبوم ذهن به ثبت مي رساندند ، قدمگاه ، ميدان اصلي شهر ، " عبد" ، همبازي صادق ديگر ، اما يك تصوير همواره او را مي آزرد؛ پيكر بي جان پسر و مادري كه كوچه را از زنجموره هاي جنوبي و شروه هاي بومي سرشار كرده بود... نه ! اين تصوير بسيار دردناك بود...

حالا كه سالها گذشته است ، " فاطمه " و " محمد "  بزرگ شده اند و به شهر خود بازگشته اند ، به هر جا نگاه مي كنند جاي پاي آتش را مي بينند ، نگاه نگران مادر را ، پدر را همه را .

آن قلك ها ، مداد رنگي ها ، دفترهاي نانوشته ، كتابهاي مچاله شده  و رنگ  و رو رفته ،  قايق هاي شكسته ،  پنجره ها ، ساعت هاي لال ، روزهاي محال ، كوچه هاي خيال ، سايه هاي كال  و ...

ديگرهمه چيز تمام شد ! حالا درهمان كوچه و همان خيابان كه بوي نجابت ديدار مي داد و صفاي نخل داشت ، باز هم زندگي از پس لحظه ها روييده است ، ديوارها ازنو برخاسته اند  و پنجره ها به سمت سبز تماشا چشم گشوده اند ، حالا بچه هاي " فاطمه " و " محمد " در آستانه زندگي قد كشيده اند ، اما نخل ها ، نخل ها ، نخل ها ...



اولين شعري كه در سالهاي جنگ ، مخاطبان كودك و نوجوان را به خود وا داشت ، اولين عروسكي بود كه با گيسوان خونين و دستهاي گرم كوچكش در آن سوتر ، زير خروارها خاك خفته بود

نه !
نمي توان اين همه تصوير را نديد ، اين انبوه حكايت را ناشنيده  انگاشت و بي تفاوت به تمام آنچه كه بوده و هست ، چشم به سپيدي " شط " دوخت ، هرچقدر " تماشا " عميق تر باشد ، محصول آن اصيل تر است  و صاحب آن محصول ، " مرواريدي درشت در مشت " دارد و سيل خريداران در پي . اين واقعيت كه درايران زمين ما ، همواره " سخن نو"  با پشتوانه هاي تاريخي  و فكري ، مخاطباني فرهيخته  دارد ، نه تئوري بافي است ، نه نظريه اي مقطعي ، حداقل در حوزه تخصصي " شعر كودك و نوجوان "  اين نكته مصداق پيدا مي كند ، به ويژه هنگامي كه " شاعر " بخواهد مقطعي تاريخي و ملي ، همچون سالهاي دفاع مقدس را براي مخاطبان امروز شعر كودك و نوجوان تشريح و تفسير و توصيف كند ،  به راستي چگونه بايد براي بچه هاي " فاطمه " و " محمد " ازجنگ گفت و چطور بايد اين واقعيت را براي آنها و هم نسلي هايشان تبيين و اثبات كرد كه " ما نجنگيديم " ، بر ما هجوم آوردند ، ما دفاع كرديم ، اما قدرتهايي همين دفاع را نيز كه جزء حقوق انساني و ملي ما بود بر نتابيدند و طرف مقابل را فربه ساختند ... ، چگونه بايد ...؟


" گفتن " مهم است اما " چگونه گفتن " مهمتر . واقعيت اين است كه نخواسته ايم از مخاطبان بي آلايش خود براي تاييد شعرها و نوشته هايي كه مستقيما آنها را مخاطب خود قرار مي دهد ، به تكان سر اين گروه سني رضايت بدهيم كه اگر چنين بود ، امروز شاهد شعرهاي قابل قبول و گاه درخشاني كه براي كودكان و نوجوانان متولد شده اند ، نبوديم ، اما جاده هنوز به پايان نرسيده  است. و مهمتر از همه ، اين كه كودكان و نوجوانان نو ظهور در راهند، آنها از ما " شعر تازه" مي خواهند . بيان ادبي و لطيف مقطعي تاريخي از ايران عزيز يعني همان دفاع مقدس ، امروز خود را به سر حد يك فريضه رسانده است... آيا مي دانيم ؟ 


نكند " شاعران كودك و نوجوان " ما درصف كساني باشند كه با كاسه هاي آب ، درمجاورت " دريا " ايستاده اند و به چشم انداز مواج و پرگهر مقابل ،  با  وسعت نيلگون كرامت و لطافتش كم  اعتنايند و معتقدند كه دريا بايد به سوي آنها بيايد ... !

نكند فكر كنيم كه گفتني ها را گفته ايم ، بنابر اين بقيه راه را بايد به ديگراني واگذار كنيم كه براي بزرگسالان قلم مي زنند ، يا شعر كودك و نوجوان را از اين حوزه موضوعي - جنگ - دور نگاه داريم تا مطرود فلان محفل يا سازمان و دستگاه نشويم ! 



نبايد چندان هم متعجب شد كه  نخواهند از معصوميت آميخته با غيرت و اقتدار" بچه هاي ايران " براي نسل هاي بعد حرفي بزنند ... 

بديهي است تا امروز تعداد انگشت شماري شعر ، ويژه كودكان و نوجوانان با موضوع دفاع مقدس و با انگيزه پاسداشت  حماسي ، معنوي و عاطفي آن دوران ، كه از هر حيث آثاري هدفمند و مايه ورند ، خود را به ثبت رسانده و چهره هايي نيزدراين قلمرو به تثبيت رسيده اند ، اما اندكند . 


كتابها ، جزوه ها ، جشنواره ها ،  آنسوتر هم نگاه هاي نگران ، فاطمه ها و محمدها  و انبوهي از" ناگفته هاي جنگ " كه اگر نگوييم  و ننويسيم ، مي گويند و مي نويسند اما نه آنچه مستحق دفاع مردمي ماست - و - نبايد چندان هم متعجب شد كه درسياه مشق  بعضي ها ، سپيدي ها و زلالي هاي دفاع مردمي ايران به حساب نيايد و نخواهند از معصوميت آميخته با غيرت و اقتدار" بچه هاي ايران " براي نسل هاي بعد حرفي بزنند ... ، ما كه مي خواهيم ! پس كاري كنيم ،  بچه ها منتظرند .

                                                                       حميد هنرجو 
کد مطلب 232867

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