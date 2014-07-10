تبدیل پادگانهای نظامی به بوستان/ آخرین وضعیت گودهای بابک زنجانی

به گزارش خبرنگارمهر، بوستان ولایت یکی از بوستانهای مهم پایتخت است . این هفته رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران ازاین بوستان بازدید کرد و گفت: اعداد دقیقی از میزان درختکاری در بوستان ولایت ندارم ولی تصور می کنم حدود 30 درصد از اراضی این مکان، تبدیل به فضای سبز شده بود.

محمد حقانی با بیان اینکه همه اراضی این بوستان تبدیل به فضای سبز عمومی نشده و باید با تهیه طرح موضعی، زمین های وسط این پارک را جنگل کاری و درختکاری کرد، گفت:در گذشته از بوستان ولایت که به عنوان یکی از بزرگترین پارکهای کشور و خاورمیانه نام برده می شود، بازدید کرده ام. این پارک به دلیل حضور مبارک رهبر معظم انقلاب، برایم مهم بود. ولی آن چیزی که تصور می کردم با چیزی که از نزدیک می بینم، تفاوت زیادی دارد. تصور می کردم کل این پارک تبدیل به سطوح عمومی و قابل استفاده مردم شده، در حالی که تنها یک کمربند سبزی با عرض مشخص و معلوم در اطراف پارک درختکاری شده و وسط پارک خالی است و اثری از کار اجرایی دیده نمی شود. در حقیقت زمین وسط این پارک، بایر و بدون استفاده از درختکاری و چمن کاری رها شده است.

ایجاد 250 هکتار فضای سبز در محدوده‌های نظامی پایتخت

این هفته مجتبی عبداللهی معاون خدمات شهری شهرداری تهران با بیان اینکه تبدیل فضاهای باز و پادگانهای نظامی به فضای سبز از برنامه های پنج ساله دوم شهرداری تهران است گفت: ایجاد 250 هکتار فضای سبز در پادگانهای نظامی پایتخت امسال محقق می شود.

وی ادامه داد: در سال جاری همچنین تبدیل فضاهای باز و پادگانهای نظامی به فضای سبز در راستای افزایش سرانه فضای سبز پایتخت در دستور کار قرار گرفته است چنانچه ایجاد فضای سبز در پادگان شهید نوری به مساحت 150 هکتار واقع در کیلومتر 19 جاده قم و پایگاه یکم شکاری به مساحت 100 هکتار واقع در فرودگاه مهرآباد محقق شده است.

ابلاغ دستورالعمل صدور کارتهای اعتباری مترو دانشجویان

سرانجام تکلیف کارت های اعتباری مترو دانش آموزان و دانشجویان مشخص شد ومعاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران گفت: این هفته دستور العمل های لازم برای احزار هویت دانش آموزان و دانشجویان اعلام می‌شود و به وعده ای که به اعضای شورا داده‌ایم پایبندیم و هرزمانی وزارت علوم ،بهداشت و آموزش و پرورش تاییدیه های لازم را برای افراد واجد شرایط به ما ارائه کنند، کارت های اعتباری مترو صادر می شود.

وی ادامه داد: با توجه به فصل تعطیلات مدارس و دانشگاهها شاید در مواردی احراز هویت برخی از دانش آموزان و دانشجویان زمان بر باشد اما ما آمادگی داریم پس از معرفی محصلان از سوی نهادهای مسئول به سرعت کارت های اعتباری را صادر کنیم.

10 منظقه پر سر و صدای پایتخت

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با بیان اینکه نقشه های آلودگی صوتی برای همه مناطق شهر تهران تهیه و به روز رسانی شده است گفت: براساس بررسیهای انجام شده منطقه 6 همچنان پر سر و صدا ترین منطقه پایتخت است.

وحید حسینی با بیان این مطلب افزود: منطقه 6 شهر تهران از لحاظ آلودگي صوتي در صدر مناطق ديگر شهر تهران قرار دارد و به ترتيب ده منطقه پر سر و صداي شهر تهران، مناطق 6، 10، 11، 12، 7، 13، 3، 19، 18 و 2 هستند.

وی ادامه داد: پر سر و صدا ترین مناطق شهر، براساس میزان آلودگی صوتی منطقه و با توجه به تعداد و سرعت خودروها در اين مناطق، مقدار كيلومتر پيمايش خودروها، توزيع نوع آنها و ميزان اتوبانهاي موجود تعیین و مشخص شده اند.

جزییات قرارداد 20 میلیونی با قرار گاه خاتم

این هفته برخی از اعضای شورای شهر تهران به عقد قرارداد 20 هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران با قرارگاه خاتم اعتراض کردند. غلامرضا انصاری در جلسه علنی شورای شهر تهران با بیان اینکه باید تلاش کنیم بستر حضور همه آحاد جامعه در بخش‌های مختلف ایجاد شودگفت: انحصار در طول ادوار گذشته برای کشور ما تبعات بسیار منفی داشته است.

وی با اشاره به اینکه با وجود انحصار بخش‌هایی که می‌توانند با هم رقابت کنند از بین می‌روند و رشد اقتصادی دچار نوسان خواهد شد، گفت: اگر ادعا شود که ما مجموعه خصوصی در حد قرارگاه خاتم الانبیا را نداریم می‌توانیم برای انجام پروژه‌ها تشکیل کنسرسیوم دهیم و از توان بخش‌های مختلف استفاده کنیم.

افزایش بیماریهای آلزایمر و پارکینسون در اثر ریزگردهای 2.5 میکرون

رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران این هفته اعلام کرد: گازوئیلی که در حال حاضر در جایگاه های سوخت توزیع می شود بین 500 تا 700 ppm گوگرد دارد در حالی که که استاندارد آن بین20تا ppm 50است .

او با اشاره به تغییر الگوی آلودگی هوای پایتخت گفت: زمانی سرب، گازهای سمی و آزبست تهدید کنده سلامت هوای پایتخت بودند اما این الگو تغییر پیدا کرده و در حال حاضر آلودگی هوای تهران به دلیل ذرات معلق است.

وی ادامه داد: ذرات معلق به دو گروه ذرات زیر 2.5 میکرون و ذرات بین 2.5 تا 10 میکرون تقسیم می شوند که ذرات زیر 2.5 میکرون تهدید جدی برای سلامت انسانها هستند زیرا از بافت ریه به خون وارد شده و سبب بیماریهایی مانند پارکینسون، آلزایمر و تصلب شرائین می شود زیرا بخشی از بیماریها ناشی از طبیعت و ساختار جغرافیایی است و برخی به دلیل مشکلاتی که انسانها به وجود آورده اند است که در حال حاضر خشکسالی و کاهش بارندگی سبب کم شدن منابع آب زیرزمینی و کاهش پوشش گیاهی شده و با یک نسیم و جریان هوا این ذرات از روی زمین به هوا بلند شده و می توانند 15 سال در هوا معلق بمانند.

آخرین وضعیت گودهای بابک زنجانی

محمدسالاری رئیس کمیسیون شهر سازی شورای شهر تهران ضمن بیان این مطلب گفت: شورای شهر در قبال تخلفی که در منطقه ایران زمین رخ داده بود و در منطقه ای مسکونی که تنها مجوز دو طبقه را داشت اما اجازه ساخت 33 طبقه به آن داده شده بود ورود پیدا کرد و با همکاری شورای عالی شهرسازی این مجوز را ابطال کرد.

وی ادامه داد: بر اساس مجوز قوه قضائیه از محل ماده 55 اعتباری لازم برای مقاوم سازی این گود تامین شد و گود تا عمق 15متری در حال پرشدن است و باقی مانده جداره ها مقاوم سازی می شود تا مالک مشخص شود.

سالاری در خصوص گود خیابان شهید خدامی گفت: به دلیل آنکه بابک زنجانی همچنان در زندان به سرمی برد این گودبرداری نیز همچنان بلا تکلیف است اما خوشبختانه مشاور پروژه مقاوم سازی های لازم را به صورت موقت انجام داده که باید بلافاصله فونداسیون ملک اجرایی شود.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به جلساتی که اعضای شورا با شهردار منطقه 3 داشته اند، گفت: خوشبختانه قوه قضائیه اجازه استفاده از ماده 55 برای مقاوم سازی این گود را نیز داده است.

طرح سئوال از شهردار بعد از تعطیلات شورا

این هفته دومین سوال از شهرداربه جریان افتاد. رحمت الله حافظی درباره جزییات طرح دومین سئوال از شهردار گفت: طرح سئوال از شهردار تذکری بود که از سوی آقای حقانی یکی از اعضای شورای شهر تهران مطرح شد و پاسخ آن تذکر هم آمد ولی برای آقای حقانی قانع کننده نبود به همین دلیل آقای حقانی خطاب به رئیس شورا نامه ای نوشتند مبنی بر اینکه از پاسخ شهرداری قانع نشدند.

وی افزود: رئیس شورای شهر طبق ماده 73 قانون شورا ها وقتی عضوی از شورا از پاسخی قانع نشد مکلف است در نامه ای با شهردار مکاتبه کند و طرح سوال از شهردار مطرح می شود که پس از آن ،شهردار 10 روز فرصت دارد تا در صحن شورا حاضر و پاسخگو باشد.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: البته از تاریخ 25 تیر تا 11 مرداد به مدت دو هفته شورا در تعطیلی به سر می برد و بنده پیش بینی می کنم این موضوع به بعد از تعطیلات شورا موکول شود.