آزادكاران برتر مشخص شدند/ عباس دباغی تنها طلايی ايران

به گزارش خبرگزاري مهر، رقابتهای کشتی آزاد جایزه بزرگ اسپانیا با حضور تيم های مختلفی از كشورهاي مدعي و صاحبنام در شهر مادرید اسپانیا برگزار شد كه در پایان عباس دباغی که همراه با تیم کارگران مازندران راهی این رقابتها شده بود در وزن 61 کیلوگرم به مقام قهرمانی رسید. ضمن اينكه شعبان علی غفاری نيز در وزن 125 كيلوگرم صاحب مدال نقره شد و صابر امامقلي پور هم در وزن 86 كيلوگرم مدال نقره را بر گردن انداخت.

همچنین در این رقابتها فرانک چامیزو قهرمان کوبایی الاصل از ایتالیا، رسول حمزاتوف از روسیه، گابور هاتوش از مجارستان و سلیم طرابلسی از تونس عنوان های قهرمانی اوزان 65، 70 ، 74 و 125 کیلوگرم را از آن خود کردند.طرابلسی قهرمان آفریقا از تونس قرار است تا ماه آینده در رقابتهای دوستی ایران و آفریقا در تهران حضور یابد.

بر اين اساس رده بندی نفرات برتر این رقابت ها به شرح زیر است:

57 کیلوگرم: 1- لوان مترولی (اسپانیا) 2- جی هیون مین (کره جنوبی) 3- پاپلو گونزالس (اسپانیا) و جوزف مونلار (مجارستان)

61 کیلوگرم: 1- عباس دباغی (ایران) 2- جی یون هون (کره جنوبی) 3- آگوستین پررا (اسپانیا)

65 کیلوگرم: 1- فرانک چامیزو (ایتالیا) 2- آرون پیکو (آمریکا) 3- غلامرضا عبداله پور (ایران) و استفان نمت (مجارستان)

70 کیلوگرم: 1- رسول حمزاتوف (روسیه) 2- آنجلو کوستا (ایتالیا) 3- اسکوتو والنسیا (مکزیک) و جاناتان آلوارز (اسپانیا)

74 کیلوگرم: 1- گابور هاتوش (مجارستان) 2- آلبرتو مارتینز (اسپانیا) 3- آندرا سوربلو (ایتالیا) و لی سانگ هو (کره جنوبی)

86 کیلوگرم: 1- تیموراز فریف (اسپانیا) 2- بیم هیوک گیون (کره جنوبی) 3- صابر امامقلی پور (ایران) و دانیل اسکویول (مکزیک)

97 کیلوگرم: 1- ایمانتس لاگودسکیس (لتونی) 2- آتیلا سمیک (مجارستان) 3- جاش رویز (مکزیک) و یوهانس لودچر (اتریش)

125 کیلوگرم: 1- سلیم طرابلسی (تونس) 2- شعبان علی غفاری (ایران) 3- خوزه کوبا و کیلدار پرز (اسپانیا)