به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله مقصودی‌فر عصر چهارشنبه در نخستین شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان همدان با بیان اینکه سال گذشته در سه ماه نخست سال هفت هزار و 797 واقعه ولادت در استان همدان به ثبت رسید، اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون هشت هزار و 229 مورد ولادت در استان همدان ثبت شده که نسبت به سال گذشته پنج و نیم درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه امسال چهار هزار و 196 نوزاد پسر و چهار هزار و 133 نوزاد دختر در استان همدان متولد شده است، عنوان کرد: پنج هزار و 68 ولادت ثبت شده در استان همدان در شهر و سه هزار و 161 ولادت در روستا ها اتفاق افتاده است.

مدیرکل ثبت احوال استان همدان با بیان اینکه در مقابل هر 100 دختر 104 پسر در استان همدان متولد شده است، بیان کرد: ثبت ولادت ها در مهلت قانونی در استان همدان 99 و چهار دهم درصد بوده است.

مقصودی‌فر با بیان اینکه نرخ ولادت خام در سه ماه نخست سال گذشته در استان همدان 17 و شش در هزار و در سال جاری 18 و نیم در هزار است، ادامه داد: براساس قانون ثبت احوال موالید باید در 15 روز نخست ثبت شود و فلسفه برگزاری این جلسه این است که ثبت در مهلت قانونی را به 100در صد برسانیم.

وی در ادامه با بیان اینکه سال گذشته در استان همدان دو هزار و 661 نفر فوت شدند، افزود: از ابتدای سال تاکنون دو هزار و 519 نفر در استان همدان فوت شده اند که نسبت به سال گذشته پنج و سه دهم کاهش داشته است.

مدیرکل ثبت احوال استان همدان با بیان اینکه هزار و 453 نفر از فوتی ها آقا و هزار و 66 نفر خانم بوده‌اند، بیان کرد: هزار و 516 نفر از فوتی های استان شهری و هزار و سه نفر روستایی بوده اند و نسبت جنسیت نیز 136 و نیم است.

امسال به ازای هر شش ازدواج یک طلاق اتفاق می افتد

عبدالله مقصودی فر با بیان اینکه امسال ازدواج در استان همدان هفت درصد کاهش و طلاق چهار و چهار دهم درصد رشد داشته است، بیان کرد: سال گذشته به ازای هر شش و نیم ازدواج یک طلاق و امسال به ازای هر شش ازدواج یک طلاق اتفاق می افتد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان در ادامه با بیان اینکه با تامین اجتماعی در خصوص ارسال گزارشی از طلاق های سوری صحبت شده است، ادامه داد: تعداد طلاق های سوری کم نیست و افرادی هستند که برای گرفتن مستمری به صورت سوری طلاق می گیرند.

محمد ابراهیم الهی تبار با بیان اینکه باید پیگری شود که بحث طلاق های سوری تا چه اندازه بر سیر افزایش طلاق در استان تاثیر گذاشته است، عنوان کرد: برخی از طلاق ها فقط به خاطر مسائل و ناسازگاری نیست بلکه عده ای هم طلاق می گیرند که از خدمات استفاده کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه درخصوص بیمارستان فاطمیه با ریاست علوم پزشکی صحبت و مقرر شده بخشی از بیمارستان که استفاده نمی شود به کار ثبت وقایع ولادت اختصاص داده شود، ادامه داد: اجرای طرح نظام سلامت حجم مراجعه به بیمارستان فاطمیه را افزایش داده و موجب بروز مشکلاتی در بحث فضا شده است که در این راستا به دنبال تعریف فضای جدیدی برای بیمارستان فاطمیه هستیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان نیز با بیان اینکه ساخت 10 مجتمع برای ثبت وقایع حیاتی در بخش ها نیز در برنامه است، بیان کرد: لازمه داشتن ثبت احوال در بخش ها داشتن ساختمان و اولویت با راه اندازی ثبت وقایع در بخش ها است.

الهی تبار با بیان اینکه مقام معظم رهبری سیاست های کلی جمعیتی کشور را ابلاغ کرده اند، ادامه داد: تمام تلاش مسئولان استان در راستای استفاده از ظرفیت ها برای تحقق برنامه سیاست افزایش جمعیت است.

وی با بیان اینکه بحث افزایش جمعیت با افزایش نرخ باروری با یکدیگر متفاوت است، عنوان کرد: رسانه‌ها و به خصوص صداوسیما باید به افزایش نرخ رشد جمعیت بیشتر بپردازند.