قاتل یک تبعه افغانی 12 ساعت پس از قتل در بوشهر دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر عباس زاده عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روز گذشته جسد فردی در جاده اهرم- کلمه کشف شد که ماموران انتظامی بلافاصله تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند.

وی ادامه داد: این جسد متعلق به مردی 30 ساله بود که از ناحیه سر و صورت به طور کامل سوخته بود و هویت وی نیز مشخص نبود و پس از حضور ماموران به بیمارستان منتقل شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر در ادامه به تلاش‌های پلیس آگاهی شهرستان تنگستان برای کشف این جرم اشاره کرد و بیان داشت: صحنه جرم توسط کاراگاهان به صورت علمی بررسی شد.

وی اضافه کرد: پس از بررسی های بیشتر کاراگاهان مشخص شد که مقتول فردی از اتباع افغانی به نام "ملا " است که در باغ فردی با هویت معلوم کار می‌کرده است.

عباس‌زاده از دستگیری قاتل طی 12 ساعت خبر داد و اضافه کرد: پس از انجام کارهای عملیاتی و اطلاعاتی بیشتر توسط ماموران انتظامی مشخص شد که فردی به نام "الف" سابقه درگیری با مقتول داشته است که علت درگیری، ایجاد مزاحمت برای مقتول بوده است.

وی با اشاره به دستگیری این متهم، افزود: متهم پس از مواجهه با مدارک و مستندات جمع شده به این قتل اعتراف کرد و علت این قتل را اختلافات قبلی با وی عنوان کرد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به اعترافات متهم، تصریح کرد: متهم با طراحی قبلی ابتدا وی را با ضربات چاقو زخمی کرده بود و سپس سر وی را به سنگ کوبیده بود و در ادامه با بنزین وی را سوزانده بود.