بدنه اصولگرایان و اصلاح طلبان دلسوز نظام هستند/ عدم تاثيرگذارى بی اخلاقان و توهين کنندگان 

یک فعال سیاسی اصلاح طلب حاضر در مراسم ضیافت رییس جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری ضیافت امشب افطار رییس جمهور با جمعی از فعالان سیاسی اصلاح طلب گفت: آقای روحانی در این جلسه گفت کشور در دوره هشت سال گذشته شاهد اتفاقاتی بود که شرایط کشور در عرصه های مختلف سیاست داخلی و خارجی با مشکلات اساسی روبرو شد.

وی با بیان اینکه تاکید رییس جمهور بر وحدت و اتحاد عقلای جناح اصولگرا و اصلاح طلب برای حل مشکلات کشور بود گفت: روحانی اظهار داشت بدنه اصولگرا و اصلاح طلب دلسوز نظام و به دنبال رشد تعالی نظام هستند.

وی تصریج کرد: روحانی تاکید داشت افرادی که بی اخلاقی و توهین به شخصیت های نظام می کنند تعداد کمی هستند که تاثیر گذار نیستند.

به گفته این فعال سیاسی اصلاح طلب، رییس جمهور در این جلسه اظهار کرده است که در حوزه جوانان و زنان برنامه های جدی دارد که برای پاسخگویی به آن ها تحت فشار است.

وی همچنین به سخنان رییس جمهور در حوزه دیپلماسی اشاره کرد وگفت: روحانی تاکید داشت از فعالترین دیپلماسی استفاده کرده است.

به گزارش مهر در مراسم امشب هادی خانیکی در خصوص مسایل سیاست داخلی ،جواد اطاعت در خصوص مسایل سیاست خارجی،حجت الاسلام موسوی لاری درباره مسائل اقتصادی و توحید لو درباره مسائل زنان و جوانان سخنرانی کردند.همچنين حسین مرعشی یکی دیگر از سخنرانان این مراسم بوده است

محمد قوچانی، سعید لیلاز، غلامرضا ظریفیان، محسن رهامی، علی محمد حاضری، علی شکوری راد، علی تاجر نیا، محمد علی ایازی، مصطفی درایتی، صفدر حسینی، ، نعیمی پور، لطف الله میثمی، الویری، شریف زادگان، غلامعباس توسلی، توفیقی، میلی منفرد، مصطفی معین، سعید شیرکوند، اعظم طالقانی، الهه کولایی، از جمله افراد حاضر در این نشست بودند.