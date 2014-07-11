توسعه ورزش همگانی اولویت اداره کل ورزش وجوانان استان سمنان است

محمود علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توسعه ورزش در جاهایی که امروز اثری از آن نیست و حوزه های مختلف ورزش به ویژه در بخش بانوان را مورد اهمیت قرار خواهیم داد.

وی افزود: در مقوله ورزش همه زمینه ها را مدنظر قرار داده ایم اما آنچه مورد اهمیت ماست، توسعه ورزش استان سمنان و همگانی شدن آن است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان سمنان به وضعیت ورزش شهرستان میامی اشاره کرده و افزود: این شهرستان یکی از مناطقی است که توجه بیشتری باید به آن شود و مردم این شهرستان نیاز به یک خدمت و نوازش ورزشی دارند.

علیزاده گفت: از آنجا که مردم میامی سخت کوش و علاقمند به ورزش نیز هستند، ما باید در مجموعه ورزشی خود نگاه ویژه تری را به این شهرستان داشته باشیم تا انشاالله ارتقاء بخش ورزش منطقه را شاهد باشیم.

وی با تاکید بر اینکه زمین چمن برای ورزشکاران این منطقه خواسته به حق آنها است یادآور شد: امیدواریم با پیگیری مسئولان شهرستان و دکتر جلالی نماینده محترم شهرستان های شاهرود و میامی شاهد بهره گیری از این امکان باشیم.

مدیر کل ورزش و جوانان استان سمنان، ورزش را یکی از مهم ترین عوامل شکل گیری آینده جوانان دانست و افزود: اگر به ورزش و تندرستی جوانان اهمیت داده شود، آینده خوب و موفقی در انتظار آنها خواهد بود.