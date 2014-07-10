اولین نمایشگاه قرآن کریم ورامین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه همزمان با یازدهمین روز از ماه مبارک رمضان، اولین نمایشگاه قرآن کریم ورامین با حضور مدیران و مسئولان اجرایی و هنرمندان دیار 15 خرداد در مجتمع علمی فرهنگی صاحب الزمان(عج) افتتاح شد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی در حاشیه این مراسم با اشاره به ضرورت گسترش فعالیت های قرآنی در عصر حاضر اظهار داشت: در جامعه کنونی، بیش از هر زمان دیگری به فرهنگ قرآنی نیاز است و همه مسئولان و متولیان فرهنگی کشور باید در جهت تقویت و گسترش فعالیت های قرآنی در جامعه تلاش کنند.

امام جمعه موقت ورامین افزود: ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای گسترش فعالیت های قرآنی است و برپایی نمایشگاه‌های قرآنی در این زمینه می‌تواند مسئولان فرهنگی را به اهداف تعیین شده نزدیک تر از گذشته کند.

برپایی اولین نمایشگاه قرآن کریم در ورامین بسیار مهم و ارزشمند است

وی ادامه داد: اقدام اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ورامین در برپایی اولین نمایشگاه قرآن کریم بسیار مهم و ارزشمند است زیرا شهرستان ورامین در زمینه های قرانی و فرهنگی همواره ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی را از خود نشان داده که باید از آن بهره گرفت.

محمودی اضافه کرد: البته باید توجه داشت که برپایی نمایشگاه های قرآنی و فعالیت‌های قرآنی نباید منحصر به ماه مبارک رمضان شود و باید در طول سال با برگزاری کارگاه های علوم قرآنی و برپایی نمایشگاه های تخصصی قرآن، در این زمینه تلاش مجدانه تری صورت پذیرد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: امروز مقام معظم رهبری همه مسئولان و مردم را به حرکت در مسیر قرآن کریم فراخوانده اند و باید در سال 1393 که رهبری بر توجه به مسائل فرهنگی تأکید فراوان دارند، به گسترش علوم قرآنی توجه بیشتری کنند.

20 هنرمند ورامینی هنر خود را در معرض نمایش مردم قرار می‌‌دهند

محمودی یادآور شد: باید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و متولیان فرهنگی از ظرفیت و استعداد هنرمندان و نخبگان فرهنگی برای گسترش علوم و فرهنگ قرآنی استفاده کرده و برای تحقق منویات رهبری گام های موثری بردارند.

جعفر کاظمی در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اولین نمایشگاه قرآن کریم به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حمایت های امام جمعه موقت ورامین در مجتمع علمی فرهنگی صاحب الزمان(عج) ورامین راه اندازی شده است.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ورامین افزود: طبق هماهنگی‌های صورت گرفته و دعوت از هنرمندان عرصه قرآنی و هنری شهرستان، بیش از 20 هنرمند ورامینی در حاشیه این نمایشگاه، هنر خود را در معرض نمایش مردم قرار می دهند.

اولین نمایشگاه قرآن ورامین به مدت 10 شب دائر است

وی ادامه داد: در اولین نمایشگاه قرآن کریم غرفه های متعددی نظیر فروش کتب دینی با 50 درصد تخفیف، ایستگاه خوشنویسی، قلم زنی، عرضه نرم افزارهای قرآنی، صنایع دستی و غیره برای استفاده علاقه مندان برپا شده است.

کاظمی اضافه کرد: همچنین در حاشیه این نمایشگاه و برای تشویق نوجوانان و کودکان به امور قرآنی، ایستگاه قرآن بخوان و جایزه بگیر و ایستگاه نقاشی و داستان سرایی عروسکی با موضوعات مذهبی و قرآنی راه اندازی شده است.

این مسئول تأکید کرد: در این نمایشگاه ایستگاه طرح اکرام ایتام و طرح محسنین با هدف حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست راه اندازی شده است که قطعا مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت.

وی گفت: این نمایشگاه از روز 18 تیرماه به مدت 10 شب و از ساعت 17 تا 22 پذیرای علاقه مندان و فعالان قرآنی و هنری است.