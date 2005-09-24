پنجمين جشنواره شعر و داستان يادمان جلوه هاي ايثار برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، دفترهنرو ادبيات داستاني ، فراخوان ارسال آثاربراي پنجمين جشنواره جلوه هاي ايثاررا كه دردي ماه 1384 برگزارمي شود ، منتشر كرد .

اين دفتردرفراخوان خود ازهمه علاقه مندان به ادبيات دفاع مقدس خواست تا تاريخ پايان آذرماه 1384 آثارخود را به دبيرخانه اين جشنواره واقع در تهران ، خيابان كريمخان زند ، خيابان خردمند جنوبي ، سازمان بسيج دانشجويي ارسال كنند .

به گزارش مهر، پنجمين جشنواره شعر وداستان ، يادمان جلوه هاي ايثار از16 آذر تا 16 دي ماه به مناسبت سالگرد شهادت حسين علم الهدي برگزار مي شود .

دفترهنروادبيات داستاني بسيج دانشجويي اعلام كرد اين جشنواره درموضوعات شعر، داستان ، خاطره ، مقاله ، ادبيات نمايشي ، آثار رسيده به دبيرخانه را داوري خواهد كرد .

گفتني است اين جشنواره با همكاري دانشگاه آزاد اسلامي ، وزارت علوم تحقيقات و فناوري ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ، بنياد حفظ آثار ونشر ارزشهاي دفاع مقدس و بنياد شهيد وامورايثارگران برگزارمي شود .