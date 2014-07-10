راه نجات کشور پرداختن مضاعف به بخش صنعت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی یزدانی در نوزدهمین همایش روز صنعت و معدن که شامگاه چهارشنبه در شرکت بین‌المللی نمایشگاه‌های استان با حضور جمع کثیری از فعالان حوزه صنعت و معدن و فعالان اقتصادی و مسئولین گلستان برگزار شد، اظهار کرد: به گردش درآوردن چرخ صنعت، رسالتی است که به عهده بخش صنعت و معدن است و توسعه یافتگی کشور در واقع همان صنعتی شدن است که باید همه برای رسیدن به آن تلاش کنیم.

وی در ادامه با بیان این که موانعی برای صنعتی شدن کشور وجود دارد، افزود: قوانین و مقررات مختلف اقتصادی و صنعتی، ورود دولت به مباحث اقتصادی در سال‌های قبل، بی ثباتی نرخ ارز، نبودن خط مشی ثابت و شفاف در توسعه کشور و اخذ تصمیمات غیر کارشناسی و تصویب مصوبات متعدد که اکثر آن ها یکدیگر را نقض می‌کرد از جمله موانع رشد اقتصادی و صنعتی کشور بود.

یزدانی تصریح کرد: بیش از 25 درصد مصوبات دولت قبل در کمیته تطبیق قوانین در مجلس لغو ملغی اثر شد و نتیجه این است که در استانی مانند گلستان که دارای این همه موانع طبیعی است، 30 درصد واحدهای صنعتی آن در تعطیلی کامل هستند و مابقی نیز با ظرفیت 30 تا 80 درصد کار می کنند.

گلستان پتانسیل جهش اقتصادی را دارد

وی بیان کرد: استان گلستان با همه موقعیت جغرافیایی و استراتژيک و داشتن مرز مشترک با همسایگان خارجی و شهرک‌های صنعتی متعدد، منطقه ویژه اقتصادی و راه آهن و غیره پتانسیل جهش اقتصادی را دارد .

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گلستان در ادامه نرخ بیکاری استان گلستان را طبق آمارهای کشوری 1/8 اعلام کرد و افزود: در سال 91 در کشور بیش از 430 هزار میلیارد ریال چک بلامحل در کشور صادر شده است و این در حالی است که این آمار در سال 81 تنها یک بر از هر 22 برگ چک بود که در سال 91 به یک برگ از هر هشت برگ صادر شده بود.

وی تصریح کرد: این امر نشان دهنده نبود فضای کسب و کار مناسب در کشور است و امیدواریم با عنایت به فرایشا ت مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و توجه به رشد اقتصادی کشور با تعامل و همدلی در جهت توسعه صنعتی کشور گام برداریم.