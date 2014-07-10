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۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۴۷

مهدیان:

سالانه 200 هزار واحد مسکن روستایی در کشور مقاوم سازی می شود

سالانه 200 هزار واحد مسکن روستایی در کشور مقاوم سازی می شود

تبریز- خبرگزاری مهر: معاون نوسازي روستايي بنياد مسكن از مقاوم سازی سالانه 200 هزار واحد مسکن روستایی در کشور خبر داد.

عزيزالله مهديان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: در کل کشور پنج میلیون و 200 هزار واحد مسکن روستایی وجود دارد که از این میان تعداد سه میلیون و 270 واحد غیرمقاوم هستند که باید در خصوص مقاوم سازی آن اقدام کرد.

وی ادامه داد: در کل یک میلیون و 700 هزار واحد مسکن روستایی مقاوم سازی شده است و از سال 84 به بعد نیز هر ساله به طور میانگین شاهد مقاوم سازی 200 هزار واحد مسکن روستایی هستیم.

مهدیان با اشاره به آسیب پذیرترین استان های کشور گفت: استان های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، فارس و همچنین گلستان به دلیل ازدیار جمعیت روستایی بیشتر در معرض آسیب هستند.

وی ادامه داد: در حالی که برخی استان ها همچون اصفهان، قم و تهران به دلیل داشتن روستاهای کمتر، در معرض آسیب کمتری قرار دارند.

معاون نوسازي روستايي بنياد مسكن با اشاره به میانگین خسارت های وارد شده به واحدهای مسکن روستایی گفت: هر ساله در کشور 50 هزار واحد مسکن روستایی در مقابل حوادث طبیعی دچار خسارت می شوند.

وی افزود: با کمک بلاعوض در طول هشت سال گذشته 330 هزار واحد مسکن روستایی بازسازی و مقاوم سازی شده اند که بنیاد مسکن با تمام تلاش در پی بازسازی دیگر واحدهای مسکن روستایی است.

کد مطلب 2328763

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