سالانه 200 هزار واحد مسکن روستایی در کشور مقاوم سازی می شود

عزيزالله مهديان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: در کل کشور پنج میلیون و 200 هزار واحد مسکن روستایی وجود دارد که از این میان تعداد سه میلیون و 270 واحد غیرمقاوم هستند که باید در خصوص مقاوم سازی آن اقدام کرد.

وی ادامه داد: در کل یک میلیون و 700 هزار واحد مسکن روستایی مقاوم سازی شده است و از سال 84 به بعد نیز هر ساله به طور میانگین شاهد مقاوم سازی 200 هزار واحد مسکن روستایی هستیم.

مهدیان با اشاره به آسیب پذیرترین استان های کشور گفت: استان های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، فارس و همچنین گلستان به دلیل ازدیار جمعیت روستایی بیشتر در معرض آسیب هستند.

وی ادامه داد: در حالی که برخی استان ها همچون اصفهان، قم و تهران به دلیل داشتن روستاهای کمتر، در معرض آسیب کمتری قرار دارند.

معاون نوسازي روستايي بنياد مسكن با اشاره به میانگین خسارت های وارد شده به واحدهای مسکن روستایی گفت: هر ساله در کشور 50 هزار واحد مسکن روستایی در مقابل حوادث طبیعی دچار خسارت می شوند.

وی افزود: با کمک بلاعوض در طول هشت سال گذشته 330 هزار واحد مسکن روستایی بازسازی و مقاوم سازی شده اند که بنیاد مسکن با تمام تلاش در پی بازسازی دیگر واحدهای مسکن روستایی است.