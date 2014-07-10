طرح هادی برای 82 درصد از روستاهای کشور طراحی شده است

محمدرضا شاملو صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: پیش بینی می کنیم در سال جاری سه هزار و 500 روستا تحت پوشش طرح هادی قرار گیرد، همچنین در دو هزار و 300 روستا نیز کارهای اجرایی طرح هادی ناتمام مانده است که پیش بینی می کنیم تا پایان امسال کار اجرایی در هزار روستا به پایان برسد.

وی ادامه داد: تاکنون طرح هادی در قالب فاز اول در بیش از 38 هزار روستای بالای 35 هزار نفر اجرا شده است که البته باید به این نکته توجه داشت که حجم اعتبارات سنگین و منابع مالی بسیار محدود است به همین دلیل بیشتر طرح ها با مشارکت خود مردم شکل می گیرد.

شاملو با اشاره به اعتبارات اختصاص یافته برای این سازمان گفت: در سال جاری هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار مصوب شده است که امیدواریم با تخصیص به موقع آن شاهد اجرای طرح های بزرگی در روستاها باشیم.

وی ادامه داد: سال گذشته منابع ملی 70 درصد تخصیص یافته و منابع استانی نیز در حدود 30 درصد محقق شده بود که امیدواریم این رقم در سال جاری به بالای 60 درصد برسد.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن با بیان اینکه در 82 درصد از روستاهای کشور طرح هادی طراحی شده است، گفت: همچنین در 14 هزار روستا نیز کار اجرایی شروع شده که این تعداد 37 درصد از روستاهای بالای 20 هزار خانوار را شامل می شود.

وی همچنین با اشاره به تعداد روستاهای دارای ویژگی های منحصر به فرد در کشور گفت: در کل کشور 200 تا 300 روستا دارای ویژگی های منحصر به فرد هستند که بخشی از کار نگهداری این روستاها بر عهده بنیاد مسکن گذاشته شده است.

شاملو ادامه داد: بنیاد مسکن در این روستاها کار احیای بافت را برعهده داشته ومطالعاتی در خصوص معماری این روستاها دارد.

وی همچنین با اشاره به سنددار کردن دو میلیون و 740 هزار واحد در روستاها گفت: همچنین 35 هزار واحد نیز در شهرهای زیر 25 هزار نفر سنددار شده اند.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن ادامه داد: در استان آذربایجان شرقی نیز تاکنون 181 هزار سند در روستاها و چهار هزار و 800 واحد در مناطق شهری زیر 25 هزار خانوار صادر شده است.