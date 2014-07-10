  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۵۲

درفشی خبر داد:

احداث 28 هزار واحد مسکن روستایی توسط انجمن خیران مسکن ساز ایران

احداث 28 هزار واحد مسکن روستایی توسط انجمن خیران مسکن ساز ایران

تبریز- خبرگزاری مهر: رئیس هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز ایران گفت: 28 هزار واحد مسکن روستایی توسط این انجمن در دست ساخت است.

هادی درفضی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انجمن خیران مسکن ساز در سال 87 در بنیاد مسکن شکل گرفته و در شرایط فعلی در تمامی استان‌ها دارای نمایندگی هایی است.

وی ادامه داد: هم اکنون در 150 شهرستان این انجمن فعالیت دارد و افراد مختلفی در آن به کمک به محرومان می پردازند که این کمک‌ها می‌تواند به شکل نقدی و یا برخی مسائل مهندسی و نظارت های فنی باشد.

درفشی با اشاره به هزینه کرد 800 میلیارد تومان در بخش ساخت و ساز این خانه ها گفت:  تاکنون 9 هزار واحد از این مسکن‌ها تحویل داده شده و پیش‌ینی می‌کنیم تا پایان سال نیز پنج هزار واحد به بهره برداری برسند.

وی با بیان اینکه در این انجمن صرفا به منابع مالی متکی نیستیم گفت: بیشتر خیران در زمینه مهندسی و همچنین نظارت های فنی با این بنیاد همکاری دارند.

رئیس هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز ایران با اشاره به شناخت افراد نیازمند و تحویل واحدهای مسکونی به آن ها گفت: این شناخت توسط اداراتی همچون کمیته امداد و خود بنیاد مسکن صورت می گیرد و در برخی مواقع نیز علاوه بر پروژه خانه سازی، افراد نیازمند را در پرداخت اقساط خرید مسکن حمایت می کند.

کد مطلب 2328765

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها