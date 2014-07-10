احداث 28 هزار واحد مسکن روستایی توسط انجمن خیران مسکن ساز ایران

هادی درفضی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انجمن خیران مسکن ساز در سال 87 در بنیاد مسکن شکل گرفته و در شرایط فعلی در تمامی استان‌ها دارای نمایندگی هایی است.

وی ادامه داد: هم اکنون در 150 شهرستان این انجمن فعالیت دارد و افراد مختلفی در آن به کمک به محرومان می پردازند که این کمک‌ها می‌تواند به شکل نقدی و یا برخی مسائل مهندسی و نظارت های فنی باشد.

درفشی با اشاره به هزینه کرد 800 میلیارد تومان در بخش ساخت و ساز این خانه ها گفت: تاکنون 9 هزار واحد از این مسکن‌ها تحویل داده شده و پیش‌ینی می‌کنیم تا پایان سال نیز پنج هزار واحد به بهره برداری برسند.

وی با بیان اینکه در این انجمن صرفا به منابع مالی متکی نیستیم گفت: بیشتر خیران در زمینه مهندسی و همچنین نظارت های فنی با این بنیاد همکاری دارند.

رئیس هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز ایران با اشاره به شناخت افراد نیازمند و تحویل واحدهای مسکونی به آن ها گفت: این شناخت توسط اداراتی همچون کمیته امداد و خود بنیاد مسکن صورت می گیرد و در برخی مواقع نیز علاوه بر پروژه خانه سازی، افراد نیازمند را در پرداخت اقساط خرید مسکن حمایت می کند.