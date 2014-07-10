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۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۰۵

تابش تاکید کرد:

ساخت معابر روستایی در کنار احداث واحدهای مسکونی مورد توجه قرار گیرد

ساخت معابر روستایی در کنار احداث واحدهای مسکونی مورد توجه قرار گیرد

تبریز- خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی به ساخت معابر روستایی در کنار احداث واحدهای مسکونی در روستاها تاکید کرد.

علی رضا تابش شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید از روستاهای زغن آباد در مناطق زلزله زده ارسباران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این روستا از جمله روستاهایی بود که به شکل بدی تخریب شده بود اما با کمک مردم، دولت و بنیاد مسکن کار بازسازی خانه ها و مساجد در آن انجام شده است.

وی ادامه داد: هم کنون مشکلی که در روستاهای این مناطق داریم، احداث بیش از ظرفیت خانه‌های روستایی در این روستاها است به گونه‌ای که پس از زلزله برخی افراد از شهرها به روستاها مهاجرت کرده و در این روستاها برای خودشان خانه هایی احداث کرده اند.

تابش افزود: این امر سبب شده است که هم اکنون احداث خانه های روستایی در این روستاها بیشتر از ظرفیت ها باشد که باید در این خصوص تمهیداتی اندیشیده شود.

وی با بیان ضرورت توجه به معابر روستاها نیز گفت: علاوه بر بازسازی واحدهای مسکونی سعی در بهبود معابر روستاها نیز خواهیم کرد و یکی از اولویت های بنیاد مسکن توجه به این امر است.

مدیرکل بنیاد مسکن ادامه داد: تلاش می کنیم برای طرح هادی روستاهای زلزله زده از سوی دولت اعتباراتی حذب بکنیم که باید در این خصوص هماهنگی هایی با رئیس جمهور صورت گیرد.

علیرضا تابش در این سفر از روستاهای شالی، سرند، زغن آباد و وردین بازدید کرده و به صورت نمادین به افتتاح مساجد ساخته شده در این روستاها اقدام کرد.

کد مطلب 2328767

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