افتتاح 113 مسجد توسط بنیاد مسکن در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی وجدانی شامگاه چهاشنبه در جریان افتتاح مسجد روستای زلزله زده وردین اهر گفت: از سال 84 که دستور تشکیل این دفتر داده شد مساجد و اماکن متبرکه ای در کل شهرهای کشور در مساحت 47 هزار مترمربع ساخته شده است.

وی افزود: در کل کشور 113 مسجد توسط بنیاد مسکن احداث شده است.

مدیر کل مطالعات و مرکز تحقیقات مسکن روستایی ادامه داد: پس از زلزله آذربایجان شرقی در بازدیدی که از مساجد این بخش شکل گرفت، 267 مسجد مورد بررسی قرار گرفته بود که از میان آن ها 83 مسجد نیاز به احداث مجدد، 28 مسجد نیاز به مقاوم سازی و 109 مسجد نیز نیازمند تعمیر بودند.

وجدانی افزود: بر اساس تعداد بالای این مساجد کار احداث آن ها بین دستگاه هایی همچون اداره اوقاف، کمیته امداد، بنیاد برکت، بنیاد مسکن و مجلس خبرگان تقسیم شد.

وی به اشاره به افتتاح هشت مسجد در این مناطق گفت: بنیاد مسکن توانسته است در سه شهرستان زلزله زده هشت مسجد بسازد که پنج مورد آن ها مقاوم سازی و سه مورد احداثی هستند.

وجدانی با اشاره به اینکه مسجد ابوالفضل وردین در زیربنای 245 مترمربع ساخته شده است، گفت: در مجموع برای این هشت مسجد زیربنای دو هزار و 350 مترمربع و اعتبار 17 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.