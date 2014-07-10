به گزارش خبرنگار مهر، رضا صدیقی شامگاه چهارشنبه در جریان بازدید مدیر کل بنیاد مسکن کشور و معاونین وی از روستاهای زلزله زده ارسباران اظهار داشت: با وجود اینکه این شهرستان و روستاهای آن در جریان زلزله ارسباران آسیب‌های بالایی دیده بودند اما به همت دولت و البته خود مردم جریان بازسازی واحدهای مسکونی با سرعت پیگیری شد.

وی ادامه داد: هم اکنون زندگی با شور و نشاطی در این منطقه جاری بوده و مردم تواسنته اند تا حدودی این ماجرای تلخ را به فراموشی سپرده و به زندگی خود ادامه دهند.

صدیقی با اشاره به خواست مردم این شهرستان از مسئولان گفت: مردم خواستار کاهش هزینه پروانه های صادر شده برای واحدهای مسکونی هستند که امیدواریم بنیاد مسکن در این خصوص اقداماتی انجام دهد.

وی ادامه داد: همچنین درخواست وامی مکمل برای شهری با هزار و 500 خانوار داریم تا بتوانیم با کمک گرفتن از آن واحدهای نیمه تمام را تکمیل کنیم.

فرماندار اهر همچنین در خصوص طرح های هادی اجرایی در این شهرستان نیز گفت: طرح هادی در هفت روستا اجرا شده که امیدواریم با تخصیص اعتبارات مناسب نسبت به اجرای این طرح در روستاهای دیگر نیز اقدام شود.

علیرضا تابش، مدیر کل بنیاد مسکن در این سفر از روستاهای شالی، سرند، زغن آباد و وردین بازدید کرده و به صورت نمادین به افتتاح مساجد ساخته شده در این روستاها اقدام کرد.