به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قشمی عصر چهارشنبه در بیستمین جلسه شورای مرکزی سازمان‌های مردم نهاد استان همدان با اشاره به نقش اجتماعی و فرهنگی نهادهای مدنی در ایران، بیان داشت: تشکلهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد بخشی مهمی از نهادهای مدنی هستند که با رویکرد فعال کردن جامعه مدنی در کشور فعالیت می کنند.

وی افزود: احیاء و صیانت از حقوق شهروندی، تغییر الگوی مشارکت از تبعی به فعال، پاسخگو دانستن مسئولان در برابر وظایف و سیاستهای جاری، تغییر در نگرش جامعه به سمت استقلال فکری و رفتاری و تربیت شهروندان مسئول در برابر خود، جامعه و جهان پیرامون از شاخصه های جامعه مدنی، است.

قشمی ادامه داد: رویکرد دولت امید و تدبیر به نقش سمنها و واگذاری امور به مردم، مثبت و قابل تقدیر بوده و سخنان اخیر رئیس جمهوری مبنی بر اهمیت جایگاه مردم در اداره امور جامعه و تقویت سازمانهای مردم نهاد، می تواند نقش تعاملی مدیران دولتی را با سمنها پر رنگ تر کند.

وی با اشاره به راه اندازی اتاق‌های فکر هشتگانه سمن‌ها در استان همدان، گفت: در حال حاضر شورای مرکزی سازمانهای مردم نهاد استان در صدد بررسی راهکارها و اقداماتی است که بر این اساس تلاش دارد با تقویت اتاق های فکر در هشت حوزه کاری، جایگاه سمنها را در جامعه به عنوان یکی از مراجع مهم و اثر گذار، اعتلاء ببخشد

نماینده سازمان‌های مردم نهاد استان همدان گفت: یکی از اقدامات در این خصوص برگزاری گردهمایی های منظم و مستمر استانی در فرایندی هدفمند و جهت دار با حضور تمامی مدیران عامل سمنهای استان است که در صورت تصویب در جلسه آتی شورای مرکزی، اجرایی می شود.