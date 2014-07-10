انس با قرآن بهترین راه برای تمرکز فکری دانشگاهیان است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جامه بزرگی عصر چهارشنبه در دومین نشست شورای قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی همدان که با حضور استادان قرآنی این شهر برگزار شد، گفت: رمضان ماه بهار قرآن است و این واحد دانشگاهی قصد دارد در تمامی رشته ها و برنامه های قرآنی اعم از قرائت، ترتیل، حفظ، تفسیر، روخوانی و روانخوانی قرآن کریم با جدیت و به صورت عملیاتی فعالیت کند.

وی افزود: دین مبین اسلام پیام آور عزت مسلمانان است و قرآن کریم روش های حصول این عزت را به ما می آموزد به شرطی که در آیات نورانی این کتاب آسمانی تدبر و اندیشه کنیم.

جامه بزرگی بیان کرد: با بهره گیری و استفاده از تجربه­ های بزرگان قرآنی شهر همدان می­توان فرهنگ پربار قرآنی را در میان نسل جوان و بویژه قشر دانشجو بسط و گسترش داد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همدان تاکید کرد: انس با کتاب آسمانی قرآن کریم بهترین راه برای تمرکز فکری دانشجویان و دانشگاهیان است.

وی تاکید کرد: عزت مداری بر ستون تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در تمامی ابعاد تکیه می زند و متضمن رشد، پویایی و سعادت دنیوی و اخروی مومنان است.

جامه بزرگی گفت: از همین رو با استفاده از راهکارها و خطوط روشن قرآنی می­توان جوانان را در مسیر صحیح هدایت و سعادت اخروی آنان را تضمین کرد.

معاون فرهنگی و امور اجتماعی دانشگاه آزاد همدان نیز در این نشست گفت: دانشگاه آزاد همدان در راستای ترویج فرهنگ قرآنی در میان نسل جوان و بویژه دانشجویان، پنج کمیته تخصصی قرآنی تشکیل داده است.

علی طاهری عنوان کرد: این کمیته ها شامل کمیته طرح و برنامه و پژوهشهای قرآنی، تبلیغات، مشاوره و روانشناسی قرآنی، مفاهیم و تفسیر قرآن، حفظ قرآن و قرائت قرآن است.

طاهری افزود: در هریک از این کمیته ها از استادان و صاحب نظران قرآنی شهر همدان بهره گرفته تا با ارائه راهکارهای قابل اجرا برای بسط و گسترش فرهنگ قرآنی در سطح دانشگاهیان واحد همدان قدم برداشته شود.