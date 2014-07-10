محبت مسئولان راهگشای مشکلات ژیمناستیک همدان نیست/ لزوم رفع کمبود سالن و امکانات

به گزارش خبرنگار مهر، ژیمناستیک ورزشی است که در آن حرکات نیازمند قدرت، انعطاف بدنی، چابکی، تعادل و هماهنگی اعضای بدن است و در سطح تفریحی و به خصوص به عنوان تمرینات انعطاف بدنی بسیار محبوب است.

در سطح قهرمانی این رشته به تمرینات بی وقفه و آمادگی جسمانی بسیار بالا در تمام ابعاد از جمله بنیه و استقامت قوی نیاز است چراکه هرچند ژیمناستیک یک رشته ورزشی بدون برخورد است اما ورزش پر آسیبی است و فرودهای سنگین، افت ها و یا برخورد با ابزار تمرینی ممکن است باعث آسیب دیدگی شود.

ژیمناستیک تبلوری از حرکات بسیار زیبای انسان است چرا که تحرک و زیبایی این ورزش نه تنها موجب گرایش تعداد بیشتر ورزشکاران شده بلکه تماشاچیان زیادی را نیز به خود جذب کرده است.

در این راستا با نایب رئیس هیئت ژیمناستیک استان همدان به گفتگو نشستیم.

ناصر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در استان همدان در سه ماه نخست سال جاري در بخش بانوان و آقايان يك هزار و 940 نفر ورزشكار در رشته ژيمناستيك بيمه شده اند.

نایب رئیس هیئت ژیمناستیک استان همدان افزود: ورزش ژیمناستیک در تمام شهرستان‌های استان همدان و از جمله مريانج و فامنين فعال است و به خوبی در راستای این ورزش تلاش می‌‌کنند.

وي با بیان اینکه وضعیت اعتباری و بودجه هیئت ژیمناستیک تا حدودی خوب است، عنوان داشت: اگر وزارتخانه، فدراسیون و ورزش و جوانان بودجه ورزشی را در اختیار مجموعه بگذارند هیئت ژیمناستیک ورزشکاران را به تمام مسابقات اعزام می كند.

مرادي با بیان اینکه حمایت‌های استانی در راستای ورزش استان خوب است اما باید مسئولان بیشتر از قبل به این مقوله توجه کنند، هیئت ژیمناستیک برنامه‌های زیادی دارد، اما این برنامه‌ها در صورتی تحقق می یابد که از نظر بودجه و اعتبارات هیئت تامین شود.

وي با بیان اینکه در همدان یک سالن استاندارد برای ورزش ژیمناستیک وجود دارد و تعداد سالن‌ها برای ورزشکاران اين رشته در شهرستان کافی نیست، ابراز داشت: آموزش و پرورش نیز برای تمرینات ژیمناستیک دو سالن مخصوص دارد.

مرادي اذعان داشت: تیم ژیمناستیک همدان در برخی بخش های این ورزش در کشور حرف اول را می زند و در رده هاي دوم و سومي قرار دارد.

در صورت تامین بودجه میزبانی مسابقات ژیمناستیک را می گیریم

وي با بیان اینکه ژیمناستیک در همدان دارای پتانسیل خوبی است و در این راستا ورزشکاران خوبی دارد، اظهار داشت: تصمیم داریم در صورت تامین بودجه میزبانی برخی از مسابقات ژیمناستایک را در آينده در همدان به عهده گیریم.

نایب رئیس هیئت ژیمناستیک استان همدان با اشاره به اینکه شهرداری و شورای شهر نیز می‌توانند در راستای ورزش کمک‌هایی کنند، افزود: شهرداری باید در این مقوله وارد شود و با هیئت های ورزشی در راستای ارتقا ورزش همدان مشارکت کند.

مرادي بیان داشت: شورای شهر می تواند در راستای کمک به ورزش شهر سالنی چند منظوره را احداث و امکانات آن را تامین کند تا رشته‌های مختلف ورزشی بتوانند از این سالن استفاده کنند.

وي با بیان اینکه يكي از جمله برنامه‌هايي كه هيئت ژيمناستيك براي سال جاري دارد برگزاري كلاس‌هاي مربي گري اين رشته و اعزام ورزشكاران به مسابقاتي كه از سوري فدراسيون اعلام مي‌شود، است، گفت: مسابقات كار سختي است چراكه نيازمند بودجه، خوابگاه و ديگر مسايل مربوط به میزباني است.

نایب رئیس هیئت ژیمناستیک استان همدان در ادامه با بیان اینکه مدرسه ورزش ژيمناستيك شروع شده و در آخر تابستان نيز اختتاميه آن انجام مي‌شود، گفت: ورزشكاران به رقابت با يكديگر مي پردازند و افراد برتر به تيم ها و عضويت در آنان معرفي مي‌شوند.

وي با بیان اینکه دوره های مدرسه ورزش همدان نیز آغاز شده که براي ورزشكاران بين پنج تا 12 ساله است، اذعان داشت: خوشبختانه رشته ژيمناستيك در تمامي شهرستان فعال است و در اين راستا مشكلي وجود ندارد.

ورزشكاران باشگاهي همدان همگي مدال آور هستند

نایب رئیس هیئت ژیمناستیک استان همدان اظهار داشت: ژيمناستيك كاران همدان نسبت به ورزشكاران ساير استان‌ها در حد متوسط به بالا و ورزشكاران باشگاهي همدان همه در كشور مقام آور هستند.

وي با تاکید بر اینکه اگر بخواهيم ورزشكاران همدانی در رشته ژيمناستيك بهتر شوند بايد زيرساخت‌ها و همچنين مباحث آموزشي و امكانات را در اين راستا ارتقا دهيم، اضافه كرد: در چند سال گذشته فدراسيون مربيان خارجي از جمله مربيان كره و چين را به استان هايي كه در رشته ژيمناستيك فعال بودند مي فرستاد و اين امر به ورزش استان ها كمك مي كرد كه اگر اين امر دوباره تكرار شود براي ارتقا ژيمناستيك كاران بسيار مفيد است.

در ادامه با یکی از ورزشکاران ژیمناستیک به گفتگو نشستیم.

ابوالفضل صمدي عنوان داشت: ژیمناستیک در همدان از وضعیت خوبی برخوردار است و تنها مشکلی که در این راستا وجود دارد کم بودن تعداد سالن ها برای ورزش در این رشته است.

اين ورزشكار ابراز داشت: اگر حمایت مسئولان استانی از این رشته بیشتر شود و به آن اهمیت بیشتری داده شود ورزشکاران استعدادهای خود را در این ورزش بیشتر نمایان می کنند.

وي اذعان داشت: همانطور که می دانید همدان در بعضی از رشته های ژیمناستیک حرف اول را در کشور می زند که اگر حمایت ها و بودجه ها در این راستا بیشتر شود ورزشکاران در اين راستا موفق تر عمل خواهند کرد.

وی در پایان سخنانش گفت: برگزاری مسابقات متعدد، اعزام به اردوها، استقاده از مربيان خارجي از دیگر عوامل موفقیت در این رشته برای ورزشکاران است که باید بیشتر از قبل به این مقوله توجه شود.

با توجه به مطالب بیان شده یکی از عوامل موثر در موفقیت ورزشکاران تعداد کافی سالن ها برای تمرینات و برگزاری مسابقات متعدد و استفاده از مربیان با تجربه در این راستا است که آنها بتوانند نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنند.

همچنين همدان دارای ورزشکاران خوبی در ورزش ژیمناستیک است که در برخی از رشته های آن در کشور حرف اول را می زنند و با این وصف پتانسیل بسیار مناسبی در راستای میزبانی مسابقات این رشته ورزشی در همدان وجود دارد اما تحقق این مهم نیازمند توجه مسئولان به ورزش در همه ابعاد است.

امید است که مسئولان استان و هیئت های ورزشی به این امر توجه ویژه ای داشته باشند تا ورزشکاران استان شاهد درخشش خود در رده های ملی و بین المللی باشند.