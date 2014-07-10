به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی شامگاه پنج شنبه در جلسه شورای اداری اردبیل تصریح کرد: خشونت جرم اول در استان اردبیل است و بیشترین تعداد پرونده ها را به خود اختصاص می دهد.

وی با بیان اینکه سالانه 25 هزار فقره در خصوص خشونت وارد چرخه قضایی استان می شود، اضافه کرد: این رقم سال گذشته با افت پنج درصد به 23 هزار مورد رسیده بود.

به گفته خدادادی اغلب و در واقع تمامی پرونده های تصادف و اختلافات مالی و ملکی نیز در کنار خود درگیری دارند و به نوعی به خشونت ارتباط پیدا می کنند.

معاون اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم دادگستری استان تاکید کرد: هر سال حدود 80 هزار نفر به خاطر خشونت به مراجع قضایی استان مراجعه می کنند و این رقم ثبتی خشونت است.

خدادادی معتقد است رقم واقعی به مراتب بیشتر از این مقدار بوده و خشونت در مدرسه، خانواده و جامعه به مراتب بیشتر از این میزان است.

شهروندان ظرفیت مهار خشونت را دارند

وی با استناد به تحقیق میدانی و توصیفی بررسی علل خشونت دراردبیل تصریح کرد: از 15 علت شناخته شده تربیت خانوادگی و خانواده در صدر است.

به گفته معاون اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم دادگستری استان علاوه بر این مهارت های ارتباطی و زندگی در شهروندان اردبیلی بسیار ضعیف بوده و حتی در گفتگو، مواجه و حل اختلاف همواره نمونه درگیری و خشونت مشاهده می شود.

وی با یادآوری طرح کاهش خشونت در سال 92 ادامه داد: نتایج این طرح نشان داد شهروندان ظرفیت مهار خشونت را دارند و در این میان نقش دستگاه های دولتی و برنامه های فرهنگی و اجتماعی قابل توجه است.

خدادادی تاکید دارد که بخشی از خشونت ایجاد شده در جامعه به نوع برخورد کارکنان ادارات بر می گیرد و تحقیقات میدانی این مهم را تائید کرده است.

وی افزود: با این حساب نقش مجریان دولتی در پاسخگویی مناسب به مشتریان خود و حل به موقع گرفتاری های مردم در کاهش خشونت اجتماعی تاثیر گذار است.

معاون اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم دادگستری استان بیان داشت: در عین حال بیکاری یکی دیگر از عوامل تشدید خشونت است که با مهار آن می توان شاهد کاهش سطح خشونت در جامعه شد.

برخورد قضایی با مانع تراشان سرمایه گذاری

خدادادی با تاکید به اینکه امروز سیاست اصلی استان جذب سرمایه گذار برای ایجاد زمینه های شغلی است، عنوان کرد: مشاهده می شود برخی مدیران و ادارات بدون دلیل سنگ اندازی و مانع تراشی می کنند.

وی با بیان اینکه چنین بهانه تراشی هایی در واقع به زیان توسعه استان است از تصمیم مراجع قضایی به برخورد قاطع با مسئولانی که دست به این امر می زنند خبر داد.

معاون اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم دادگستری استان به رعایت قوانین و انجام بخشنامه ها تاکید کرد و افزود: در اجرای قانون کم کاری پذیرفته نیست و عملکرد ادارات رصد می شود.

ثبت 9 هزار پرونده سرقت در سال

وی با بیان اینکه برای اولین بار استان اردبیل در سال گذشته با کاهش پرونده های قضایی خود مواجه بوده است، سرقت را در رتبه دوم پرونده ها عنوان کرد و افزود: هر سال 9 هزار پرونده سرقت در استان ثبت می شود.

به گفته خدادادی اعتیاد با پنج یا شش هزار پرونده ورودی در رتبه دوم است و این تعداد فقط آمار کشف شده است و آمار واقعی بیشتر از این مقدار را شامل می شود.

وی با بیان اینکه در دعواهای حقوقی اختلافات مالی رتبه اول و اختلافات خانوادگی و طلاق رتبه دوم را دارد، تصریح کرد: در رتبه چهارم جرایم تصادفات با پنج هزار پرونده در سال ثبت شده است.

معاون اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم دادگستری استان با یادآوری ورودی سالانه 100 هزار پرونده کیفری یادآور شد: سال گذشته تعداد پرونده ها 94 هزار فقره پرونده خالص بود.

خدادادی تاکید کرد: تعداد پرونده های ناخالص که شامل تمامی پرونده های در جریان است به 203 هزار فقره در سال گذشته می رسد.

وی افزود: این در حالی است که مراجع قضایی استان در سال 91 ، 98 هزار فقره پرونده خالص و 216 هزار فقره پرونده ناخالص را مورد رسیدگی قرار دادند.