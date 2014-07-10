به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان اردبیل گفت: دین اسلام احادیث متعددی برای تلطیف روابط اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی دارد.

وی افزود: با این وجود امروز مشاهده می شود خشونت به یکی از آسیب‌های اجتماعی تبدیل شده و مهار آن نیازمند آموزش مهارت‌ها به صورت جدی است.

به گفته خدابخش در مهارت آموزی کارکنان دولتی باید پیش قدم بوده و سپس برای شهروندان برنامه ریزی داشته باشند.

استاندار اردبیل به ضرورت اصلاح خشونت و نزاع جمعی تاکید کرد و از تمامی دستگاه های استان خواستار برنامه ریزی در این راستا شد.

روستاییان پنج درصد از هزینه درمان را می پردازند

رئیس شورای اداری استان در ادامه صحبت‌های خود عملکرد تحول نظام سلامت در استان را مثبت خواند و افزود: از آغاز به کار این طرح کیفیت خدمات درمانی با افزایش چشمگیر مواجه بوده است.

به گفته خدابخش سطح کیفی هتلینگ بیمارستان‌‌ها افزایش داشته و علاوه بر این تجهیزات بیمارستانی با بهبود مواجه است.

وی با بیان اینکه در نظام تحول سلامت شهروندان 10 درصد از هزینه درمان و روستا نشینان پنج درصد از هزینه‌ها را متقبل می‌شوند، ادامه داد: این حمایت می تواند برای اقشار محروم و کم درآمد مفید فایده باشد.

استاندار اردبیل تغییر سزارین به زایمان طبیعی را نیز یکی دیگر از محاسن اجرای این طرح خواند و افزود: باید برای شیوه های درست درمانی در بین شهروندان فرهنگ سازی صورت گیرد.

وی همچنین قول مساعد تحویل پروسه مدیریت درمان جانبازان به بنیاد شهید را داد و اضافه کرد: در این راستا اقدامات لازم اجرا خواهد شد.

جانبازان اردبیلی در پرداخت هزینه درمان مشکل دارند

در این جلسه همچنین یکی از جانبازان اردبیلی در طرح مشکلات جانبازان به مشکل تامین هزینه های درمانی اشاره کرد و گفت: در دولت قبلی پرداخت هزینه درمان از بنیاد شهید لغو شد و به ادارات متبوعه واگذار شد.

جمشید دیرین تصریح کرد: در عین حال برخی ادارات در پرداخت هزینه ها کارشکنی می کنند و این مهم جانبازان شاغل و بازنشسته را با مشکل مواجه کرده است.

وی با ذکر مثالی اضافه کرد: به عنوان مثال سازمان بازنشستگی برای درمان جانبازان تک ریالی پرداخت نکرده است.

دیرین تامین امکانات ورزشی را دیگر مطالبه جانبازان دانست و بیان داشت: به عنوان مثال استخر جانبازان جندین سال است که آغاز به کار کرده و هنوز به اتمام نرسیده است.

به گفته این جانباز حتی سالن های ورزشی مناسب نیز در اختیاز جانبازان نیست و این گروه امکانات اولیه ورزش های توانبخشی را ندارند.