به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رنجبر شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی مسائل کارخانه نساجی شماره یک قائمشهر افزود: با تغییر کاربری زمین کارخانه فعلی و فروش آن برای ساخت و راه اندازی کارخانه در محل جدید هزینه خواهد شد.

رنجبر حداقل سرمایه برای ایجاد کارخانه جدید را بیش از 40 میلیاردتومان تخمین زد واز مسئولین استانی و نمایندگان قائمشهر در مجلس شورای اسلامی درخواست کمک و پشتیبانی کرد.

مدیر عامل نساجی شماره یک با اشاره به رکود بازارو پایان فصل برداشت پنبه اعطای سرمایه در گردش توسط سازمان گسترش و نوسازی به کارخانه را بسیار مؤثر دانست و گفت : تا سه ماه دیگر که فصل برداشت پنبه شروع می شود اگر به ما کمک نشود ممکن است کارخانه از خط تولید خارج شود.

رنجبرراه نجات کارخانه را نوسازی و بروز شدن دستگاه‌ها دانست خاطرنشان کرد : این کارخانه 7.5 تن ظرفیت تولید داشته و تعداد 230 کارگر در حال حاضر مشغول بکار هستند که هیچگونه بدهی معوقه ای به آنان نداریم.

وحید طباطبائی مدیر فروش کارخانه الکترو تابلو قائمشهر نیز گفت: این واحد صنعتی در سال 1351 تأسیس و از قدیمی ترین تابلوسازهای صنعتی در ایران است.

وی با اشاره به وجود امکانات مدرن و به روز در این کارخانه افزود: با بروز رسانی دستگاهها تولیدات ما میتواند با کالاهای مشابه اروپایی رقابت نماید.

طباطبایی افزود:شرکت الکتروتابلو تولید کننده انواع تابلوهای برق شبکه توزیع سراسری و برق صنعتی با اشتغال زایی و کارآفرینی برای 30 نفر و آموزش کارآموزان فنی و حرفه ای و تولید محصولات ابتکاری را می توان از واحدهای صنعتی نمونه نام برد.

آقاجانی رئیس نمایندگی سیستمهای هوشمند سازی منازل نیز اظهار داشت: در هوشمند سازی ما می توانیم سیستم‌های برق، نور، سیستم‌های امنیتی، گرمایشی و سرمایشی خانه را از راه گوشی تلفن همراه و یا سیستم پیامک کنترل کنیم.و حتی از راه دور پیامهای لازم را به دستگاه‌های برقی و الکترونیکی منزل مخابره کنیم.

وی با اشاره به اینکه هسته اصلی گروه هوشمند سازی منازل دنیا در آمریکا مستقر بوده گفت: دستگاه‌ها و تجهیزات مورد نیاز از طریق کشورهای دوبی و هنگ کنگ وارد ایران می شود.

آقاجانی با تأکید بر اینکه ساخت این دستگاهها به حدی دقیق است که قابل مونتاژ نیست تصریح کرد: با سعی و تلاش این گروه توانستیم یکی، دو قطعه را مونتاژ کرده و بسازیم.

وی گفت: نمایندگی هوشمندسازی منازل در قائمشهر دارای 8 نفر پرسنل و 12 نفر بازاریاب است.