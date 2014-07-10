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۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۳۳

زکی زاده:

پنج میلیارد ریال به به خانواده‌های زندانیان در قزوین کمک شد

پنج میلیارد ریال به به خانواده‌های زندانیان در قزوین کمک شد

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان قزوین گفت: در سال 92 بیش از 5 میلیارد و 687 میلیون ریال به خانواده زندانیان نیازمند توسط مجمع حمایت از زندانیان نیازمند انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید زکی زاده چهارشنبه شب در نشست انجمن حمایت از زندانیان استان قزوین که با شرکت مدیران استان و اعضای این مجمع برگزار شد در توضیح عملکرد سال گذشته این انجمن اظهارداشت: در سال 92 این مجمع توانست از طریق سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، در آمد حاصل از ارائه خدمات، سودهای مشارکتی، کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر در آمدها، مبلغی بالغ بر 14 میلیارد 130 میلیون ریال در آمد کسب کند.

وی افزود: از طریق در آمدهای حاصل شده مبلغ 9 میلیارد 116 میلیون 349هزار ریال صرف کمک به زندانیان و خانواده های آنان، کانونهای اصلاح و تربیت و مراکز آموزشی و مراقبتی هزینه شد که در این میان سهم خانواده های زندانیان از این کمک بیش از 5 میلیارد ریال است.

زکی زاده با بیان اینکه در سال  گذشته، 620 خانواده زندانیان نیازمند تحت پوشش این انجمن قرار گرفتند افزود: تعداد کل خانوارهای تحت پوشش این انجمن دو هزارو 720 خانوار است که در هرماه به این خانوارها مبلغی بین 50هزار تومان تا 100هزار تومان پرداخت می شود.

وی افزود: در سال گذشته، 32 مورد کمک هزینه سکونت، 14 مورد کمک هزینه ازدواج، 311 مورد کمک هزینه تحصیل و 2 مورد کمک مالی برای تحقق خود اشتغالی در بین خانواده های نیازمند صورت گرفت و همچنین کمک هایی نیز در خصوص مسائل فرهنگی و آموزشی به زندان ها و مراکز مراقبتی انجام شد.

کد مطلب 2328789

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