به گزارش خبرنگار مهر، مجید زکی زاده چهارشنبه شب در نشست انجمن حمایت از زندانیان استان قزوین که با شرکت مدیران استان و اعضای این مجمع برگزار شد در توضیح عملکرد سال گذشته این انجمن اظهارداشت: در سال 92 این مجمع توانست از طریق سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، در آمد حاصل از ارائه خدمات، سودهای مشارکتی، کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر در آمدها، مبلغی بالغ بر 14 میلیارد 130 میلیون ریال در آمد کسب کند.

وی افزود: از طریق در آمدهای حاصل شده مبلغ 9 میلیارد 116 میلیون 349هزار ریال صرف کمک به زندانیان و خانواده های آنان، کانونهای اصلاح و تربیت و مراکز آموزشی و مراقبتی هزینه شد که در این میان سهم خانواده های زندانیان از این کمک بیش از 5 میلیارد ریال است.

زکی زاده با بیان اینکه در سال گذشته، 620 خانواده زندانیان نیازمند تحت پوشش این انجمن قرار گرفتند افزود: تعداد کل خانوارهای تحت پوشش این انجمن دو هزارو 720 خانوار است که در هرماه به این خانوارها مبلغی بین 50هزار تومان تا 100هزار تومان پرداخت می شود.

وی افزود: در سال گذشته، 32 مورد کمک هزینه سکونت، 14 مورد کمک هزینه ازدواج، 311 مورد کمک هزینه تحصیل و 2 مورد کمک مالی برای تحقق خود اشتغالی در بین خانواده های نیازمند صورت گرفت و همچنین کمک هایی نیز در خصوص مسائل فرهنگی و آموزشی به زندان ها و مراکز مراقبتی انجام شد.