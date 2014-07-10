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۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۳۷

نارویی ابراز داشت:

جریان‌های انحرافی در مسیر منافع غرب گام برمی‌دارند/ داعش به دنبال اسلام‌هراسی است

جریان‌های انحرافی در مسیر منافع غرب گام برمی‌دارند/ داعش به دنبال اسلام‌هراسی است

زاهدان-خبرگزاری مهر: یک عضو شورای اسلامی شهر زاهدان اظهار داشت: گروه‌های تکفیری و انحرافی در راستای تامین منافع کشورهای غربی و استکباری گام بر می دارند و ایجاد گروهک داعش نیز به منظور ایجاد موج اسلام هراسی در جهان است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر نارویی روز چهارشنبه در مراسم گردهمایی سران طوایف، معتمدان و بزرگان قبایل سیستان و بلوچستان اظهار داشت: برپا کردن آتش جنگ و فتنه توسط گروه های انحرافی و افرادی که خود را مسلمان می دانند تنها در راستای تامین منافع غرب و ایجاد وحشت از دین اسلام است.

نارویی اظهارداشت: آدم ربایی، ترور، بمب گذاری و نشان دادن چهره توحش تنها برای زشت نشان دادن چهره اسلام و کمک به استکبار برای تامین امنیت اسرائیل است.

وی افزود: این گروه‌های به اصطلاح مسلمان سخن خداوند و پیامبر وی را نشیده اند زیرا اگر جز این بود دست به چنین جنایاتی نمی زنند.

وی ادامه داد: خداوند مب فرماید هر شخصی انسانی را به بدون ارتکاب به فساد و یا قتل بکشد مانند اینست که همه انسان را کشته است و لذا اقدامات جنایکارانه داعش در راستای جنگ و از بین بردن بشریت است.

نارویی تاکید کرد: آنهایی که مسلمان را مورد حمله قرار می دهند، به مال و ناموس وی تجاوز می کنند و مسلمان را از خانه و کاشانه خود فراری می‌دهند مسلمان نیستند و در دایره دیم جایگاهی ندارند.

وی یاد آور شد: در اسلامی که عقل و بخشش و مهربانی در آن موج می زند و همیشه از راه قلب‌ها وارد شده است چگونه می‌توان این همه جنایت توسط گروهک تروریستی داعش را به پای اسلام نوشت.

نارویی با اشاره به اینکه داعش به دنبال اسلام هراسی در دنیا است افزود: آنچه که در سوریه و عراق به عنوان جنگ شیعه و سنی نشان می دهند در واقعیت جنگی نیابتی از طرف استکبار و با استفاده از گروهک های تروریستی از جمله داعش است.

وی تاکید کرد: فتنه یهود در جنگ های صلیبی، جنگ جهانی دوم و در حال حاضر در نوار غزه و بلاد اسلامی به خوبی نمایان است و یهودیان با بهره گیری و مظلوم نمایی از هولوکاست تصمیم به ایجاد دولت فتنه در قلب سرزمین های اسلامی دارد.

نارویی عنوان کرد: داعش ماموریت دارد تا نگاه ها را از رژیم صهیونیستی به سمت دیگری برگرداند و لذا در طی 4 سال اخیر برای تحت الشعاع قراردادن موج بیداری اسلامی این نقشه شوم در کشور های اسلامی پیاده سازی شده است.  

وی با اشاره به اینکه دول اسلامی با نقشه استکبار در معرض خطر تجزیه قرار گرفته اند افزود: وظیفه علمل و پیشوایان اسلام اینست که میان مسلمانان آشتی را با قرآن فراهم کنند و همگی را به وحدت و حفظ اتحاد دعوت کنند.

 

 

کد مطلب 2328790

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