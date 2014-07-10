به گزارش خبرنگار مهر، سهراب صلاحی چهارشنبه شب در حاشیه جلسه شورای مرکزی سازمان بسیج اساتید خراسان‌رضوی در مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فرجی‌دانا نسبت به ادامه تلاش برای پیشبرد نهضت علمی کشور و حفظ آرامش در دانشگاه‌ها متعهد شد اما با این وجود باز هم شاهد بکارگیری افراد حاشیه‌ساز و فتنه‌گر در این بخش هستیم و این امر در حالی است که حوزه آموزش عالی سبب اقتدار نظام اسلامی می‌شود.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر برنامه پیوست‌نگاری فرهنگی بر زمین مانده زیرا توان علمی برای راه‌اندازی این حرکت وجود ندارد، گفت: در این زمینه قانون مصوب شده اما در خصوص ناظر فرهنگی با فقدان روبرو هستیم.

وی ادامه داد: سازمان بسیج اساتید کشور به دنبال پیوست نگاری فرهنگی است تا کانونی برای اتصال به بدنه نظام اسلامی شکل گرفته و 500 تا یک‌هزار نفر ناظر فرهنگی دارای ‌سنخیت با مباحث فرهنگی را در این خصوص آماده کند اما این برنامه روی زمین مانده است.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور با اشاره به اقداماتی که بسیج اساتید در زمینه اقتصاد مقاومتی انجام داده، گفت: ما به دنبال راه‌اندازی حرکتی در جهت گفتمان‌سازی و نظریه‌پردازی در خصوص اقتصاد مقاومتی هستیم تا از این طریق حرکتی در سطح دانشگاه‌های کشور ایجاد کنیم.

صلاحی تاکید کرد: یکی از اقدامات اساسی این سازمان تشکیل کارگروهی برای رصد چشم‌انداز است و هدف از این اقدام، ارزیابی و بررسی عملکرد دولت‌های پس از جنگ در حوزه‌های اقتصادی، صنعت، مسکن، انرژی وشهرسازی است و پس از آن ضعف ها و اشکالات دولت‌ها به شکل علمی استخراج تا برنامه یک دولت اسلامی محقق شود.

وی اظهار کرد: همچنین جمهوری اسلامی عمق استراتژیک در منطقه و علم و در حوزه‌ دفاع و امنیت دارای وضعیت مطلوبی است طوری که در حال حاضر کسی بدون ایران در منطقه‌ای که قلب جهان اسلام بوده، توان حرف زدن ندارد اما با همه این پیشرفت ها هنوز دغدغه‌هایی نیز وجود دارد و اکنون از جمله مواردی که حوزه‌های آموزش عالی و نیروهای دلسوز انقلاب را نگران کرده بکارگیری نیروهای حاشیه‌ساز و فتنه‌گر در ستاد آموزش عالی کشور و برخی دانشگاه‌ها است.

فرجی‌دانا تعهد داده تا اشکالات در وزارت را رفع کند

وی با تاکید بر اینکه فرجی‌دانا تعهد داده تا اشکالات در وزارت را رفع کند، افزود: امروز دانشگاه‌ها به باشگاه سیاسی تبدیل شده و به همین دلیل موضوع استیضاح مطرح و مجلس در این زمینه واکنش‌هایی نشان داد و در این راستا به فرجی‌دانا فرصت داده شد تا به تسویه وزارت از افراد حاشیه‌ساز و فتنه‌گر پرداخته و تعهد داده تا اشکالات در وزارت را رفع کند زیرا در غیر این صورت استیضاح می شود.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور ادامه داد: فرجی‌دانا نسبت به ادامه تلاش برای پیشبرد نهضت علمی کشور و حفظ آرامش در دانشگاه‌ها متعهد شد اما با این وجود باز هم شاهد بکارگیری افراد حاشیه‌ساز و فتنه‌گر در این بخش هستیم و این امر در حالی است که حوزه آموزش عالی سبب اقتدار نظام اسلامی می شود.

صلاحی تاکید کرد: نظام اسلامی آنچنان مقتدر شده که آمریکا در برابر آن با فقدان راهبرد و نوعی گیجی تمام عیار مواجه شده و در چنین شرایطی مایه تاسف است که در برخی از مدیریت دانشگاه‌های استان‌های کشور فردی به عنوان قائم مقام قرار داده‌ شده که رأس فتنه آن استان یوده است.

وی یادآور شد: تلاش برای بر هم زدن آرامش دانشگاه‌ها یکی از دغدغه‌های موجود در حوزه آموزش عالی کشور است طوری که شاهد هستیم اشخاصی معلوم‌الحال را از تهران در استان‌ها می‌فرستند تا دانشجویان را جمع کرده و علیه مدیر دانشگاه‌ها، شعار سر بدهد و همچنین تحقیر مدیریت ارزشی نیز یکی دیگر از دغدغه ها در این حوزه است و بنده بارها به وزیر اعلام کردم اگر قصد تعویض نیروهای ارزشی را دارید به شکل صحیح این تغییرات انجام شود و درست نیست که آنها به سخره گرفته شوند.

فرجی‌دانا محترم است اما مسئولیتش را درست انجام نداده‌است

به گفته صلاحی، فرجی دانا شخصی محترمی است اما وی در وزارت اختیاری ندارد و مسئولیت خود را در نظام اسلامی به درستی انجام نداده است.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور در خصوص سازمان بسیج اساتید کشور عنوان کرد: این بخش با 40 تا 50 درصد استاد بسیجی در دانشگاه‌های کشور یک تشکل نیست بلکه نهادی فراجناحی است و ما وظیفه داریم فتنه‌گرها را از جناح‌ها جدا کرده و به آنها هشدار دهیم تا به افراد ضد انقلاب نزدیک نشوند.

وی تاکید کرد: با وجود 35 هزار استاد بسیجی در کشور هیچ کس نمی‌تواند به پایه‌های اقتدار ایران آسیب وارد کند اما سنگین‌ترین رسالت در خصوص رسیدن کشور طبق پیش‌بینی‌های معتبر جهانی به رتبه چهارم علمی جهان تا 5 سال آینده بر عهده ریاست جمهوری است

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور بیان کرد: مطابق فرموده مقام معظم رهبری ما در دوره شکل‌گیری دولت اسلامی هستیم و شاخص‌های یک دولت اسلامی و جهادی باید گفتمان‌سازی شود و در این راستا از اساتید ارزشی کشور انتظار می‌رود تا اشکالات دولت‌های مذکور را مطرح و برای رسیدن به دولت اسلامی و جهادی راهکار ارائه کنند.

وی با اشاره به سنگ‌اندازی‌ها در مسیر براندازی حرکت نخبگان ملت ایران گفت: خیز غرب‌گراها تا حدود زیادی مسدود شده و با عقب‌نشینی آمریکا از منطقه نیز به طور کامل جمع‌ می‌شود و ما باید برای استقرار تمدن نوین اسلامی که رسالت اصلی انقلاب اسلامی است تلاش کنیم.

صلاحی بیان کرد: امروز نظام اسلامی باید به مباحث علمی بیش از بیش توجه کند رشد علمی ایران در دهه اخیر 13 برابر متوسط دنیا بوده و مراکز معتبر علمی جهان نیز در سال 91 اعلام کردند که اگر پیشرفت علمی ایران همچنان ادامه یابد در مدت چهار تا پنج سال آینده ایران به رتبه چهارم علمی جهان دست پیدا می‌کند.