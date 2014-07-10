به گزارش خبرنگار مهر، سيماي شهري و چهره اوليه و كلي شهر در ابتداي ورود هر مسافر و گردشگري مهمترين مسئله براي هر شهري است كه مي‌تواند در فكر افراد ماندگاري ايجاد كند كه اين سيماي شهر اعم از جداره‌ها، ميادين، مبلمان و عناصر مختلف شهري كه بصورت مستقيم با بيننده ارتباط برقرار مي‌كند است كه متاسفانه علي رغم كارهاي انجام شده در اين رابطه همچنان نيازمند كارهاي اصولي و ارزشمند بيشتري در شرق بهشهر و در شهرهاي بهشهر، رستم‌كلا، خليل شهر و حتي گلوگاه بعنوان ورودي استان مازندران از استان گلستان هستيم.



شهردار بهشهر در اين رابطه به خبرنگار مهر گفت: براساس تصميم مديريت شهري برنامه‌هاي خاصي براي المان‌هاي شهري و زيبا سازي فضاي شهر در نظر گرفته شده است كه براساس اولويت عملياتي مي شود.



حمیدآزموده شهردار بهشهر اظهار داشت: آموزش فرهنگی مردم در فضاهای شهر، نمایش تصاویر و فیلم برای سرگرمی در زمان و فضاهای خاص و همجنین درآمدزایی مناسب تبلیغات محیطی و... از مسائلي است كه برخي عملياتي شده و مابقي نيز در دست اقدام است.

تناسب یادمانها با آداب و سنن شهری



وي در گزارش اختصاصی خود در رابطه با موقعيت سمبل‌ها، يادمان ها و تناسبات فرهنگی آن با سنن و آداب و رسوم شهری گفت: در طراحي و مبلمان شهری، موقعيت سمبل ها و يادمان ها از جايگاه ويژه اي برخوردار است و این آذین بندی و چینش میبایست ملموس و قابل درک با ساکنان و شهروندان منطقه به صورت دو سو یه ارتباط برقرار كند چرا که آسایش بصری از مولفه‌های مهم و اساسی محیط‌ زندگی شهروند به شمارمي رود.



شهردار بهشهر ادامه داد: اهمیت بررسی موضوع آسایش بصری و نقش کیفیت‌های محیطی در ارتقاء و بهبود منظرشهری هر روزه بیشتر ضروری و مهم آشکار می‌شود و در همين رابطه در رابطه با چينش يادمان ها و مبلمان بندي در بهشهر طراحي ها و بررسي هاي مختلف انجام شده است.



آزموده افزود: شهرداری در اجرای مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان و مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی لایحه پیشنهادی تشکیل کمیته زیبا سازی شهری در سال 88 همراه با طرح جامع و کامل به شورای اسلامی شهر در دوره سوم تقدیم شده که پس از تصویب ، یعنی کمتر از 3 ماه با تشکیل جلسات مستمر کلیه مباحث قانونی و تعریف شده بازبینی و در حال اجرا است.



وي بيان داشت: البته بدلیل پراکندگی موارد قابل رفع و حجم بالای معضلات و نابسامانی‌ها در محدوده خیابانهای اصلی ، ابتدا سعی شده به رفع مواردی که موجب آلودگی بصری شده اقدام و یا با صطلاح خانه تکانی کرده و سپس نسبت به جانمایی صحیح و اصولی المانها اقدام شود.



ممانعت از حدود 80 درصد تبليغات بي رويه در شهر



شهردار بهشهر در خصوص فضای تبلیغاتی که شهروندان وکسبه میتوانند از آن بهره برداری نيز به خبرنگار مهر گفت: هم اكنون حدود 80 درصد ممانعت از تبلیغات بی رویه واحدهای صنفی که به صورت پراکنده و غیر اصولی در شهر که اهم آن آلودگی بصری بوده ، طبق مصوبه شورایعالی شهرسازی و همچنین مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان، بسیار محدود شده است.



وي افزود: بر اين اساساس هر صنفی اجازه نصب تنها یک تابلو بر پیشانی محل کسب و یک سوم عرض معبر ملک، آنهم مماس بر دیوار را داشته و تمام تابلوهایی که به صورت سیارو متحرک کنار جدول و یا پیاده رو و یا تابلوهای مربوط به اماکن تجاری، پزشکان و دفتر وکالت که عمود بر خیابان و یا در فرازبوده و همچنین انواع سایه‌بان‌ها برداشته خواهد شد.



آزموده ادامه داد: خوشبختانه با مشارکت شهروندان و کسبه این طرح پیشرفت فیزیکی و عملیاتی نسبتا رضایت بخشی داشته و موجب گشته علاوه بر ساماندهی تبلیغات، نوعی آرامش روانی و بصری در شهر ایجاد شود.



شهردار بهشهر با تاکید بر اینکه باید از روش صحیحی به منظور تبلیغات از فضای شهری استفاده شود خاطر نشان كرد: غیراز تابلوهای خصوصی و متعلق به کانونهای تبلیغاتی، شهرداری با ایجاد 2 هزارمترمربع فضای تبلیغاتی در شهر برای کسبه و بازاریان ایجاد کرده تا از نصب و پراکندگی تبلیغاتی و نصب داربست ممانعت كنند.



وي گفت: گوناگونی شیوه‌های تبلیغی در صورتی كه اصولی انجام شود نه تنها درافزایش آرامش روحی شهروندان مؤثر خواهد بود بلکه این تبلیغات صحیح و کارآمد آگاهی زیادی را به شهروندان القاء خواهد کرد.



امحاء و رنگ‌آميزي 4 هزارمتر مربع ديوار نويسي بدون مجوز در بهشهر



آزموده با بيان اينكه طبق ماده 92 قانون شهرداری ممنوع و دیوار درمالکیت شهرداری می باشد و با صاحبان تبلیغات برخورد خواهد شد يادآور شد:متاسفانه بدلیل مواجه شدن ما با روند دیوارنویسی در معابر با برخي نابسامني ها مواجه بوده ايم كه از ابتداي سال 93 تاکنون بیش از 4 هزار متر مربع از تبلیغاتی دیواری در شهر امحاء و رنگ آمیزی شده که همگام با آن نیز نسبت به طراحی دیوارها اقدام خواهد شد.



وي اضافه كرد: همچنين با الحاق برچسب و تراکت به دیوارو تابلوهای شهری نيز برخورد جدي مي‌شود كه در ابتدا طی اعلام اخطار، خاطیان بايد نسبت به پاکسازی اقدام و در غیراینصورت وعدم بی‌توجهی، طبق مصوبه صیانت فرهنگ عمومی شهر و مصوبه کمیته زیباسازی نسبت به قطع خطوط تلفن ثابت، ایرانسل و همراه اول با مشارکت شرکت مخابرات اقدام مي شود.



شهردار بهشهر با ابراز نگرانی از بی تفاوت بودن تعدادی از شهروندان نسبت به امورات شهری اعلام داشت: سال‌ها است كه از طرح شعارهایی چون شهرما، خانه ما و شهرداري در خدمت مردم و شعارهايي از اين دست مي‌گذرد، اما كمتر شهرونداني قلباً احساس مي‌كنند كه شهرشان خانه‌شان است و شهرداريِ ِ در خدمت آنها است كه بايد فرهنگ سازي شود.



وي ادامه داد: در اين رابطه با صرف هزينه‌هاي اطلاع‌رساني بالا و ساخت فيلم آموزشی مختلف و توزیع بروشور های آموزشی ویژه زباله، ترافیک، فرهنگ آپارتمان نشینی، حفظ و نگه داری فضای سبز و تفکیک زباله تر و خشک به منظور حفظ شهر و کاهش هزینه های ناشی از تخریب اموال عمومی اقدام شده و خوشبختانه بعد از سال‌ها تا حدودی موفق شده‌ايم و بخشي از شهروندان را راضي شده اند تا رأس ساعت مقرر زباله‌هايشان را به صورت تفکیک شده بيرون از منزل بگذارند.



آزموده گفت: متاسفانه هنوز تعداد محدودی از شهروندان هنگامي كه وجهي را به شهرداري پرداخت مي‌كنند، نه اعتمادي به اين سيستم دارند و نه آن را موجه مي‌دانند و ما درك نكرده‌ايم كه تمامي اين رفتارها در محيط‌ شهري ناشي از عدم ارتباط مناسب شهر و شهروند است؟ یا عدم آموزش فرهنگ شهرنشینی است؟



هزينه 90 میلیون توماني برای پاکسازی تبلیغاتی ، دیوار نویسی



شهردار بهشهر با این عنوان که بدلیل بی‌توجهی و شاید بی‌تفاوتی عده‌ای از افراد در قبال شهر، در سه ماهه اول سال 93 بیش از 90 میلیون تومان برای پاکسازی تبلیغاتی، دیوار نویسی و نقاشی دیواری هزینه شده ادامه داد: ما شهری کوچک، اما متخصصان و صاحب نظران بزرگی داریم و تنها راه دستیابی به آرمانهای شهری، تشکیل اتاق فکر با حضور متفکران و کارشناسان فرهنگی، اجتماعی و برنامه ریزی در این بخش است و در همين رابطه نيزاتاق فکر شهرداری در انتظار متخصصان، طراحان شهری، صاحبنظران و شهروندان خوش ذوق است.



حمیدآزموده شهردار بهشهراز کلیه شهروندان، صاحبنظران و کسبه محترم که در اجرای مصوبات زیباسازی و پیشبرد امورات و طرح‌های شهری مشارکت کرده وصحت شعار ِ شهر ما خانه ما را در عمل اثبات کرده اند تشکر و قدر دانی كرد و خواهان توجه و همكاري بيشتر شهروندان در اين رابطه شد.

تغییر مبلمان شهری گلوگاه نیازمند اعتبار است

فرماندار گلوگاه نيز با اظهار نگراني از عدم توجه به مبلمان شهري در گلوگاه بعنوان پيشتاني استان مازندران از سمت استان گلستان و سمنان گفت: متاسفانه از نمادها و المان ها و تنديس هاي خوبي در گلوگاه برخورداتر نيستيم و بايد كارشناسان امر در اني راستا با برنامه ريزي و طراحي بهتري وارد شوند و دغدغه داشته باشند.

عيسي قاسمي طوسي افزود: براي بهسازي و تغيير مبلمان شهري در گلوگاه براي سال جاري يك ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته ايم تا ورودي و خروجي شهرستان از اين حالت خارج شود.



وي ادامه داد: چهره فعلي شهر گلوگاه زيبنده استان مازندران نيست و با توجه به اينكه گلوگاه هم مرز با استان گلستان و سمنان است و ورودي اين دو استان از شرق مازندران محسوب مي شود لذا بايد توجه بيشتري به اين امر اعمال شده و اعتبارات مناسبي اختصاص يابد.



قاسمي افزود: ساماندهي و زيبا سازي مغازه ها در ورودي و خروجي شهر، نصب المان های شهری و کمک گرفتن از ابزارهایی نظیر نور و رنگ در تزئین شهرها از عوامل مهمی برای ایجاد محیط سالم و با نشاط زندگی برای شهروندان است كه در دست اقدام است.



به گزارش مهر، محوریت قراردادن اصل "زیبایی منظر شهری" از مسائل مهمي در شهرسازي است كه اگر بدرستي مورد توجه كارشناسان در اين رابطه قرار گيرد علاوه بر ایجاد محیط سالم و با نشاط زندگی برای شهروندان، از بسياري از ناهنجاري هاي مختلف ترافيكي و بي نظمي هاي مختلف كاسته و به نوعي شهر را براي مردم و مسافرين و افراد عبوري خوانا مي كند كه با كمي توجه در اين رابطه مي توان شهر را براي عموم مردم و شهروندان مطلوب كرد.