به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علیزاده شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان اردبیل گفت: سهمیه کاهش پیک مصرفی استان 14.8 مگا وات برق است.

وی با بیان اینکه این میزان بسیاری از مشکلات تامین برق به ویژه در ساعات پرباری را موجب خواهد شد، اضافه کرد: بررسی ها نشان می دهد افزایش هفت درصدی مصرف برق در پیک بار سال گذشته برای مصارف غیر اقتصادی بوده و هیچ ارزش افزوده ای به همراه نداشته است.

علیزاده تاکید کرد: با افزایش جمعیت، افزایش رفاه عمومی و نیاز به توسعه مصرف برق رو به افزایش است و در صورتی که مدیریت درستی اعمال نشود نمی توان عرضه را با تقاضا متناسب کرد.

گران‌ترین تعرفه را ادارات می پردازند

مدیرعامل شرکت برق منطقه اردبیل تصریح کرد: در سال های اخیر دولت برای مشارکت در صرفه جویی انرژی گران ترین تعرفه را برای خود در نطر گرفته است.

وی افزود: این مهم به غیر از قیمت چهار برابری برق در پیک ساعات مصرف به نسبت ساعات عادی است.

علیزاده اضافه کرد: بعد از ادارات موسسات پژوهشی و فضای سبز و پس از آن موسسات فرهنگی و آموزشی در اولویت قیمت تعرفه هستند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این ساعات اوج مصرف ادارات بر خلاف مصرف شهری به ساعات 11 تا 15 انتقال یافته تا نهایت صرفه جویی از سوی دستگاه های دولتی صورت گیرد.

11 دستگاه اجرایی در اردبیل تقدیر می شوند

وی بیان داشت: هر دستگاه اجرایی که حداقل 10 درصد در مصرف خود صرفه جویی داشته باشد مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.

به گفته مدیر عامل شرکت برق منطقه اردبیل 11 دستگاه اجرایی در استان اردبیل به این منظور انتخاب شده اند.

وی افزود: اداره کار با 43 درصد، تعزیرات با 39 درصد، فرمانداری مشگین شهر با 25 درصد، شرکت نفت با 23.5 درصد، دامپزشکی با 23 درصد، امور مالیاتی با 18 درصد، نوسازی مدارس با 13 درصد، گمرک با 12.5 درصد، علوم پزشکی با 11.5 درصد، بنیاد شهید با 11 درصد و آموزش و پرورش با 10.5 درصد صرفه جویی در مصرف مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.