به گزارش خبرنگار مهر، اصغر حقی پور عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این ستاد فعالیت خود را از سال 84 شروع و تا کنون شش میلیارد تومان از محل نذورات نقدی و غیرنقدی مردمی جمع آوری کرده است.

وی عنوان کرد: ستاد عتبات عالیات استان لرستان تاکنون 12 کیلوگرم طلا، 459 گرم نقره، چهار هزار تن سیمان، 80 تن کاشی، 10 تخته فرش و... به عتبات عالیات فرستاده است.

لرستان از استان‌های نمونه در زمینه بازسازی عتبات عالیات

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان لرستان اضافه کرد: استان لرستان فعالیت های مناسبی در زمینه بازسازی عتبات عالیات انجام داده و مطابق یک حسابرسی به عنوان یک استان نمونه معرفی و موفق به دریافت لوح سپاس از تولیت کربلای معلی شده است.

حقی‌پور تصریح کرد: این ستاد در رابطه با بازسازی گنبدهای طلای امامین جوادین، بازسازی حرم امام حسین، مجتمع خدماتی سید الشهدا(ع)، توسعه حرم علوی و تکمیل ساختمان تاسیسات بیمارستان امام زین العابدین(ع) فعالیت و مشارکت داشته است.

وی تعداد کاروان‌های اعزامی از لرستان به عتبات عالیات 17 کاروان برشمرد و گفت: 17 کاروان تخصصی شامل 242 نفر معمار سنتی، مهندس عمران، کاشیکار، بنا، سنگکار و جوشکار به عتبات عالیات اعزام شده اند.

ورود کاروان مشهد تا کربلا در 10 مردادماه به لرستان

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان لرستان از مشارکت لرستالنی‌ها در طرح پیاده روی مشهد تا کربلا خبر داد و بیان داشت: طرح پیاده‌روی با موضوع پیام رسان عتبات عالیات از مشهد مقدس آغاز شده و مسیرهای مازندران، گیلان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، قم، مرکزی، لرستان و ایلام را طی خواهند کرد تا در روز اربعین حسینی به کربلای معلی وارد شوند.

حقی‌پور افزود: تمام تمهیدات لازم برای انجام طرح پیاده‌روی پیام رسان عتبات عالیات اندیشیده شده است و این کاروان در 10 مرداد از لرستان حرکت خواهد کرد و این پیاده‌وری می‌تواند پیام رسان خوبی بوده و پیام ستاد عتبات عالیات را به گوش همگان برساند.

وی از همه مردم لرستان و نهادهای اداری خواست این ستاد را برای ارائه فعالیت های مناسب تر یاری کنند و اظهار داشت: طرح ساخت صحن مطهر زهرای مرضیه واقع در نجف که دارای 220 هزار متر مربع است به 28 هزار متر مربع سنگ چینی نیاز دارد و همچنین برای توسعه حرم امیرالمومنین(ع) چهار هزار تن سیمان از لرستان ارسال شده است و برای تامین سنگ این مکان مقدس نیاز مبرم وجود دارد.

ساخت درب حرم مطهر امام حسن عسگری و ورودی سرداب امام زمان

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان لرستان اجرای درب حرم مطهر امام حسن عسگری(ع) و ورودی سرداب امام زمان(عج) را از جمله طرح‌هایی دانست که به استان لرستان واگذار شده است و در اینباره افزود: کارفرمای این طرح ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور بوده و نوع درب این حرم قوسی بوده که متشکل از چوب ساج، طلا، نقره، مس، استیل، خاتم و مینا است و ابعاد آن 259 سانتیمتر در 345 سانتی متر است.

حقی‌پور میزان اعتبار پیش بینی شده برای اجرای این دو لنگه در را 800 میلیون تومان دانست و عنوان کرد: این پروژه به دو کیلوگرم طلا، 100 کیلوگرم نقره، 400 کیلوگرم استیل، 700 کیلوگرم مس، چهار متر مکعب ساج و 12 متر مربع شیشه و کریستال نیاز دارد و همچنین دستمزد استاد کاران برای این منظور بالا بوده که این امر همکاری همه مردم برای تامین هزینه های این پروژه را می طلبد.

وی بیان داشت: برای محل ساخت این درب چند مکان پیشنهاد شده است که محل ساختمان مصلای الغدیر این مکان را برای ساخت در نظر گرفته ایم و امیدوار هستیم برای اجرای پروژه های بعدی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مکانی ثابت در نظر گرفته شود.

استانداری لرستان برای تامین نیازهای ستاد عتبات عالیات مشارکت کند

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان لرستان از همکاری جهاد کشاورزی، اداره صنعت، معدن و تجارت استان، مخابرات ، جمعیت هلال احمر و اداره کل تبلیغات اسلامی تشکر کرد و از همه مسئولین به ویژه استاندار لرستان خواست این ستاد را یاری کنند.

حقی‌پور با اشاره به این موضوع که ستاد بازسازی عتبات عالیات ستادی کاملا مردمی ولی تحت پشتیبانی دولت است به برخی نیازمندی های این ستاد اشاره کرد و گفت: این ستاد به ملزومات اداری از جمله میز، صندلی، دستگاه ویدئو پروژکتور، دو دستگاه اتومبیل و راننده و ... نیاز دارد و امیدواریم استانداری لرستان این ستاد را در تامین هزینه های جاری اش کمک کند.

وی گفت: مردم لرستان از نظر کیفی فعالیت های گسترده ای در این زمینه انجام داده اند به طوریکه به جرات می توان گفت بیش از 85 درصد از مردم استان در رابطه با کمک به ساخت درهای حرم امامین شریفین همکاری داشته اند.