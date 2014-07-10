ایجاد درگیری در بلاد اسلامی با هدف شکستن جبهه مقاومت مسلمانان در برابر اسرائیل است

به گزارش خبرنگار مهر، حق پرست روز چهارشنبه در جمع سران و طوایف سیستان و بلوچستان اظهار داشت: استراتژی کشورهای غربی برای برگرداندن تهدیدها از سمت خودشان به طرف کشور های اسلامی و حوادث اخیر در عراق و سوریه نتیجه همین استراتژی و کشاندن درگیری ها به کشور های اسلامی است.

وی ابراز داشت: اگر به عقبه گروه های تکفیری در سوریه نگاه کنیم مشاهده می شود که این افراد از 81 کشور مختلف در قالب گروه های 800 تا 1400 نفره در این درگیری ها حضور دارند و بر اساس نقشه قدرت های غربی که درگیری با سرمایه مسلمانان برای شکستن خط مقاومت در بلاد اسلامی را طراحی و برنامه‌ریزی کردند لذا این گروه ها با یکدیگر نیز درگیر شدند.

وی اظهار داشت: هر چند گروه هایی که در سوریه ایجاد شدند برای دفاع از اسلام به منطقه رفته بودند اما هدف استکبار از این دسیسه این بود تا تهدیدها را از خودش دور کند و این افراد را در جبهه دیگری مشغول ساخته و همچنین امکان بازگشت مجدد آنها را به اروپا سلب کند.

وی ادامه داد: جریانی که برای کمک به مسلمانان ایجاد شده بود متاسفانه به جریانی تبدیل شد که طبق اهداف شوم استکبار سرمایه مسلمانان را تخریب کرد، بیش از 100 هزار مسلمان را به قتل رساند و در این راستا حتی یک گلوله در بلندی های جولان به سمت اسرائیل شلیک نکرد.

حق پرست تاکید کرد: استحکام و جبهه مقاومتی که در کشورهای اسلامی در منطقه و به ویژه برای مقابله با کشور اسرائیل در طی سال‌های گذشته شکل گرفته است همواره معادلات جنگ را همچون جنگ 33 روزه به نفع مسلمانان تغییر داده است و لذا استکبار و رژیم اسرائیل نقشه درگیری بین مسلمانان و ایجاد حاشیه امن برای خود را در سر می‌پروراندند.

وی ادامه داد: درگیری های به وجود آمده در بین مسلمانان و تحولات اخیر جهان اسلام موجب شد تا اسرائیلی اعلام کنند که این کشور در سال گذشته امن ترین کشور جهان بوده است و این موضوع نتیجه درگیری های داخلی بین مسلمانان بوده است.

دشمن به دنبال انتقام از اسلام است

مدیرکل اطلاعات سیستان و بلوچستان همچنین بیان داشت: از موصل تا حلب و از حلب تا رمادی مثلثی را تشکیل می‌دهد که اگر حاکمیتی با اشراف نیروهای غربی و بیگانه شکل گیرد خط مقاومت مسلمانان در برابر اسرائیل شکسته خواهد شد و لذا فتنه های به وقوع پیوسته در منطقه عراق و سوریه با همین استدلال ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: آشوب های به پا شده در بلاد اسلامی تنها یک انتقام گیری بر علیه اسلام و مسلمانان است و در نهایت این هدف دنبال می شود تا کشور هایی که در مقابل اسرائیل ایستاده اند با ایجاد درگیری و جنگ های داخلی از مبارزه با اسرائیل باز بمانند.

وی با اشاره به 8 سال جنگ تحمیلی برعلیه جمهوری اسلامی ایران نیز ابراز داشت: از آنجا که جمهوری اسلامی ایران همواره روحیه استکبار ستیزی و نگاهی حمایتی به سایر کشورهای محروم داشته است لذا از ابتدای پیروزی انقلاب امورد هجمه و حملات استکبار و کشورهای غربی قرار داشته است.

وی ابراز داشت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نگاه استراتژیک در دفاع از مسلمانان تمامی توان خود را برای این هدف به کار گرفته است و لذا این تفکر از طرف استکبار و قدرت های سلطه جو تهدید محسوب می شود.

سیستان و بلوچستان یکی از اهداف دشمن

حق پرست اذعان داشت: استکبار در حال حاضر تلاش دارد تا تهدید را به سمت کشور های اسلامی و جمهوری اسلامی ایران منحرف کند و لذا در این راستا تحرکات زیادی را در مناطق به ویژه برای ایجاد اختلاف در بین اقوام و طوایف نشان می دهد.

وی اظهار داشت: حضور افسران اطلاعاتی کشور های دیگر در منطقه بلوچستان پاکستان و در پشت مرزهای ایران به طور حتم برای دلسوزی و از سر کمک رساندن به قبایل و طوایف نیست بلکه با هدف ایجاد اختلاف و درگیری است.

وی ابراز داشت: رویکردی که دولت به ویژه در استان دنبال می کند رویکردی با هدف ایجاد امنیت و رفاه در استان است و لذا دشمن تاب وتحمل دیدن این موضوع را ندارد.

وی افزود: در حالی که رییس جمهور بندر چابهار را به عنوان الگوی توسعه استان معرفی کرده است اما دشمن به دلیل نگرانی از توسعه استان سعی داشت تا با بمب گذاری در اسکله های بندر چابهار خصومت خود را نشان دهد و از این پیشرفت جلوگیری کند که خوشبختانه نقشه های شوم آنها خنثی شد.

وی حفظ بصیرت، هوشیاری ، وحدت و دشمن شناسی را در راستای دفع دشمن و همچنین صیانت از دستاورد های انقلاب و کشور بسیار مهم و ضروری خواند.