به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملکی عصر چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای مسکن لرستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسکن مهر شهرستان خرم آباد شامل سه فاز است که هر کدام از این فاز ها تا حدود زیادی پیشرفت داشته و به زودی آماده تحویل به متقاضیان خواهند بود.

وی اضافه کرد: فاز یک مسکن مهر خرم آباد شامل سه هزار و 54 واحد است که دو هزار و 892 واحد اجرای فونداسیون، دو هزار و 357 واحد اجرای اسکلت و هزار و 507 واحد اجرای سفت کاری داشته است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان تعداد واحدهای آماده بهره برداری فاز یک مسکن مهر خرم آباد را 470 واحد برشمرد و بیان داشت: بنا شده است برای بهره برداری از این 470 واحد دستگاه های خدمات رسان شامل آب و فاضلاب، گاز و برق تا 20 مرداد ماه امسال نسبت به اجرای شبکه ها و نصب انشعابات آن اقدام کنند.

ملکی در این باره افزود: در بخش آماده سازی از این فاز نیز مقرر شد تا پایان آبان ماه امسال پیمانکار آن نسبت به اجرای آماده سازی اقدامات لازم را به عمل اورد.

وی تعداد واحدهای فاز دو مسکن مهر خرم آباد را هزار و 986 واحد دانست و گفت: بنا شده است که این واحدها به تدریج تا پایان سالجاری و مطابق برنامه زمان بندی تعداد واحدهای قابل بهره برداری شناسایی شده و در جلسه بعدی شورای مسکن معرفی شوند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان به بیان ویژگی های فاز سه مسکن مهر خرم آباد پرداخت و عنوان کرد: فاز سه در منطقه دره گرم خرم آباد واقع شده است که دارای 860 واحد بوده و اکنون 500 واحد آن آماده بهره برداری هستند و بنا شد که شرکت های خدمات رسان ظرف دو هفته نسبت به تکمیل شبکه و نصب انشعابات آن اقدام کنند.

ملکی افزود: پیمانکار آماده سازی این فاز از پروژه مسکن مهر خرم آباد نیز تا پایان شهریور ماه امسال وقت دارد که نسبت به آماده سازی این بخش اقدامات لازم را به عمل آورد.