یازدهمین نمایشگاه قرآن و عترت در اصفهان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان شامگاه گذشته با حضور آیت‌الله مهدوی عضو مجلس خبرگان رهبری،‌ رسول زرگرپور استاندار اصفهان، اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان، نمایندگان مجلس و جمع کثیری از مدیران بالا رتبه‌ی اصفهانی در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان برگزار شد.



رسول محققیان، مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های استان اصفهان در آیین افتتاحیه‌ی این نمایشگاه راه عمل به قرآن در جامعه را شناساندن آن به افراد جامعه و به ویژه جوانان دانست و اظهار داشت: در این راستا یکی از اهداف برگزاری یازدهمین نمایشگاه قرآن اصفهان با محوریت سبک زندگی قرآنی شناساندن ظرفیت‌ها و ارزش‌های قرآن برای بهبود بخشیدن به وضعیت زندگی در تمام ابعاد آن است.



وی با بیان اینکه سبک زندگی قرآنی خاص یک کشور و یا قشر خاصی از جامعه نیست بلکه سبکی جهان شمول است،‌بیان داشت: سبک زندگی قرآنی اخلاق گرایی است که این امر برای تمام جهانیان دارای اهمیت است و با عمل کردن به این سبک می‌تواند به جهانی کردن روش‌های زندگی قرآنی امید داشت.



مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان به شرکت نمایندگانی از استان‌های اصفهان، تهران،‌خراسان رضوی و قم در این دور از نمایشگاه اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: بیش از 230 متقاضی برای شرکت در این نمایشگاه اعلام آمادگی کرده بودند که متاسفانه به دلیل نامناسب بودن فضای فیزیکی تنها موفق به پذیرش 135 موسسه قرآنی برای حضور در این نمایشگاه در مساحتی 8 هزار و 500 متری شدیم.

در پایان آیین افتتاحیه یازهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان از قرآن چوبی کتابت شده توسط 40 نفر از زندانیان زیر حکم اصفهان که به مدت 3 سال امر کتابت این قرآن را انجام می‌دانند رونمایی شد. این قرآن دارای 40 صفحه در ابعاد یک متر و 25 سانتی متر،‌یک متر و 650 سانتی متر و 2 متر و 450 سانتی متر است و قرار است بعد از پایان نمایشگاه قرآن در اصفهان به آستان قدس رضوی اهدا خواهد شد.