شناورهای باری و لندینگ کرافت ها در ساحل جزیره رنگین کمانی پهلو می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کمالی صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از بندرگاه جزیره هرمز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پروژه لایروبی حوضچه بندرگاه هرمز از ابتدای اردیبهشت سال جاری کلید خورده است، افزود: این عملیات در پاییز سال جاری به پایان می رسد.

وی در این رابطه ادامه داد: تاکنون 52 هزار متر مکعب لایروبی حوضچه در بندرگاه جزیره هرمز انجام شده است.

معاون مهندسی عمران اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان مجموع حجم عملیات لایروبی حوضچه این بندرگاه را 250 هزار متر مکعب اعلام کرد و افزود: با بهره برداری از این پروژه، عمق آبخور اسکله های بندر هرمز به 5 متر افزایش می یابد.

امکان پهلوگیری شناورهای مسافری و لندینگ کرافت ها در هرمز

وی گفت: با پایان این پروژه علاوه بر شناورهای مسافری و صیادی، شناورهای باری و لندینگ کرافت نیز می توانند به صورت ایمن در این بندر پهلو بگیرند.

معاون مهندسی عمران اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان هدف از اجرای این طرح را ایمن سازی سفرهای دریایی و تحول اقتصادی و گردشگری جزیره هرمز عنوان کرد.

یادآور می شود، جزیره هرمز در بین تمام جزایر خلیج فارس، یک منطقه جغرافیای کم نظیر است، این جزیره به عنوان یکتاترین گنبد نمکی جهان و برخورداری از بالغ بر 70 طیف رنگی خاک، به جزیره رنگین کمانی خلیج فارس شهره شده و هرساله به ویژه در فصل زمستان و تعطیلات نوروزی، هزاران نفر از علاقمندان به گردشگری دریایی و طبیعت بکر خلیج فارس را به سوی خود جذب می کند.

در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و برنامه های دولت مبنی بر توسعه و آبادانی جزایر خلیج فارس از جمله رفع مشکلات ساکنان جزیره رنگین کمانی هرمز، طرح جامع ساماندهی بندرگاه این جزیره از سال های گذشته در دستور کار اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان قرار گرفته است.

بندرگاه هرمز، زیر ساخت توسعه و آبادانی جزیره

با تکمیل بندر چند منظوره هرمز شرایط بسیار مناسبی برای تردد شناورهای بزرگ و استاندارد فراهم شده و مدتهاست که این شناورها به شکل منظم گردشگران را به صورت ایمن از بندرعباس به جزیره هرمز ترابری می کنند.

طراحی و ساخت 6 پست اسکله، احداث سایبان و سردرب ورودی، اجرای محوطه سازی اطراف ترمینال مسافری و ساختمان برج کنترل، الحاق 3 فروند شناور مسافری از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی، تعمیرات اساسی ترمینال مسافری و شروع عملیات اجرایی لایروبی حوضچه را می توان از مهم ترین اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه زیرساخت ها و روساخت های بندرگاه هرمز برشمرد.