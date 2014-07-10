قرآن و عترت لازمه‌ تربیت در جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر،‌ آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی شامگاه گذشته در آیین افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان با بیان اینکه قرآن به دو روش دفعی و تدریجی نزول یافته است،‌ اظهار داشت: نزول تدریجی قرآن در 23 سال و نزول دفعی آن در شب‌های قدر اتفاق افتاده است.



وی با اشاره به تفاوت قرآن با دیگر کتاب‌های آسمانی نیز اشاره کرد و بیان داشت: قرآن به صورت وحی و طی 23 سال نزول یافته است و این در حالی است که دیگر کتب قرآنی به صورت کتابت شده و یکبار نازل شده‌اند.



نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه قرآن کل و امامان معصوم (ع) جزیی هستند، اظهار داشت: قرآن به صورت ملموس در امامان تجلی یافته است و رفتار و منش ائمه اطهار نیز به صورت کامل نمونه ای از قرآن است.



آیت‌الله مهدوی با بیان اینکه قرآن و عترت هر دو نیاز تربیت در جامعه هستند، افزود: شاید در برخی موارد کلیات خطاهایی دیده شود ولی با مراجعه به جزییات به اصل کلیات پی می‌بریم.



وی شناخت و یاری گرفتن از اهل بیت را لازمه‌ی شناخت قرآن دانست و افزود: حقانیت همه چیز با قرآن سنجیده می‌شود و با ارتباط داشتن با اهل بیت و استفاده بهتر از آنها شناخت بهتری نسبت به قرآن پیدا می کنیم.



نماینده اصفهان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه قرائت‌، حفظ،‌ ترجمه و تفسیر قرآن در جامعه‌ی کنونی باید مورد توجه اساسی قرار گیرد، اظهار داشت: برای رسیدن به انسانی کامل باید رفتارهای خودمان را با قرآن تطبیق دهیم.



